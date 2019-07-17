Зеленский сформировал делегацию на встречу стран Конвенции о запрещении биологического оружия

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О делегации Украины для участия в Ежегодной встрече экспертов государств - участников Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении" проведение которая запланирована на 29 июля - 8 августа 2019 года в Женеве во главе с постоянным представителем Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрием Клименко.

Согласно обнародованному во вторник вечером на сайте главы Украинского государства указу №525/2019, в состав делегации также вошел заместитель директора - начальник отдела новых вызовов и угроз - секретариата Национального органа Украины по выполнению Конвенции о запрещении химического оружия Департамента международной безопасности Министерства иностранных дел Украины, заместитель главы делегации Александр Капустин.

Кроме дипломатов в делегацию включены руководители научных институций: директор Института биохимии им.О.В.Палладина Национальной академии наук Украины, академик Национальной академии наук Украины, заместитель главы делегации (по согласию) Сергей Комисаренко, директор Государственного научно-контрольного института биотехнологии и штаммов микроорганизмов, академик Национальной академии аграрных наук Украины (по согласию) Анатолий Головко, директор государственного учреждения "Институт эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В.Громашевского" Национальной академии медицинских наук Украины, член-корреспондент НАМН Украины (по согласию) Виктория Задорожная, директор Института молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины (по согласию) Михаил Тукало.

МИД Украины поручено утвердить указания делегации.

Кабинету министров Украины - решить вопрос относительно финансового обеспечения участия членов делегации на встрече стран участников Конвенции.