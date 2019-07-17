События

03:59 17.07.2019

Зеленский сформировал делегацию на встречу стран Конвенции о запрещении биологического оружия

2 мин читать
Зеленский сформировал делегацию на встречу стран Конвенции о запрещении биологического оружия

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О делегации Украины для участия в Ежегодной встрече экспертов государств - участников Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении" проведение которая запланирована на 29 июля - 8 августа 2019 года в Женеве во главе с постоянным представителем Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрием Клименко.

Согласно обнародованному во вторник вечером на сайте главы Украинского государства указу №525/2019, в состав делегации также вошел заместитель директора - начальник отдела новых вызовов и угроз - секретариата Национального органа Украины по выполнению Конвенции о запрещении химического оружия Департамента международной безопасности Министерства иностранных дел Украины, заместитель главы делегации Александр Капустин.

Кроме дипломатов в делегацию включены руководители научных институций: директор Института биохимии им.О.В.Палладина Национальной академии наук Украины, академик Национальной академии наук Украины, заместитель главы делегации (по согласию) Сергей Комисаренко, директор Государственного научно-контрольного института биотехнологии и штаммов микроорганизмов, академик Национальной академии аграрных наук Украины (по согласию) Анатолий Головко, директор государственного учреждения "Институт эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В.Громашевского" Национальной академии медицинских наук Украины, член-корреспондент НАМН Украины (по согласию) Виктория Задорожная, директор Института молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины (по согласию) Михаил Тукало.

МИД Украины поручено утвердить указания делегации.

Кабинету министров Украины - решить вопрос относительно финансового обеспечения участия членов делегации на встрече стран участников Конвенции.

Теги: #оружие #делегация #мир
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:28 15.07.2019
Каждый девятый человек в мире страдал от голода в 2018 году - ООН

Каждый девятый человек в мире страдал от голода в 2018 году - ООН

18:11 11.07.2019
Тайник со взрывчаткой в Брюсселе оставил умерший в 2011 году отставной российский военный, утверждает бельгийская прокуратура

Тайник со взрывчаткой в Брюсселе оставил умерший в 2011 году отставной российский военный, утверждает бельгийская прокуратура

14:35 05.07.2019
Кабмин Украины выделил дополнительно 43,6 млн грн УГО на сопровождение международных делегаций на Донбассе

Кабмин Украины выделил дополнительно 43,6 млн грн УГО на сопровождение международных делегаций на Донбассе

12:48 05.07.2019
Генерал Забродский: Мир на украинских условиях - это миротворцы на границе с Россией и полное разоружения незаконных формирований

Генерал Забродский: Мир на украинских условиях - это миротворцы на границе с Россией и полное разоружения незаконных формирований

02:00 03.07.2019
Канада добавила Украину в список стран для продажи канадского оружия

Канада добавила Украину в список стран для продажи канадского оружия

23:32 02.07.2019
Принято принципиальное решение о возможности поставок Канадой оборонительного оружия и военной техники

Принято принципиальное решение о возможности поставок Канадой оборонительного оружия и военной техники

22:29 02.07.2019
Зеленский уверен, что мира на Донбассе можно достичь политико-дипломатическим путем

Зеленский уверен, что мира на Донбассе можно достичь политико-дипломатическим путем

20:46 02.07.2019
Лагард временно сложила полномочия директора МВФ после выдвижения в ЕЦБ, врио - Липтон

Лагард временно сложила полномочия директора МВФ после выдвижения в ЕЦБ, врио - Липтон

14:43 01.07.2019
Омеляна исключили из состава украинской делегации в Канаду

Омеляна исключили из состава украинской делегации в Канаду

08:02 29.06.2019
Huawei получила свыше 80 тыс. патентов по всему миру, включая США

Huawei получила свыше 80 тыс. патентов по всему миру, включая США

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Защита Порошенко официально уведомила ГБР, что он не может явиться на допрос 17 июля и предложила следователю назначить следственные действия после выборов

В Николаевской области нашли застреленным кандидата в нардепы – полиция

Европарламент поддержал кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии

Зеленский и Меркель обсудили по телефону пути дальнейшей активизации мирного урегулирования ситуации на Донбассе

КС признал конституционным закон о декоммунизации

ПОСЛЕДНЕЕ

Житель Киева подозревается в угрозе убийством кандидата в нардепы

Президент урегулировал ряд оргвопросов в положении о военной службе на случай введения военного положения и внес еще ряд изменений в документ

В Харькове легковушка въехала в агитпалатку, пострадала агитатор и двое прохожих

Зеленский надеется на плодотворное сотрудничество с новой главой Еврокомиссии

Волкер надеется на обмен заключенными между РФ и Украиной

Защита Порошенко официально уведомила ГБР, что он не может явиться на допрос 17 июля и предложила следователю назначить следственные действия после выборов

Мэр Кернес: в случае внеочередных местных выборов буду в них участвовать

Зеленский ввел Баканова и Нефьодова в состав Нацсовета по антикоррупционной политике

У ГБР пока нет конкретных претензий к руководителям и служащим ГФС - Труба

В Николаевской области нашли застреленным кандидата в нардепы – полиция

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА