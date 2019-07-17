Зеленский надеется на плодотворное сотрудничество с новой главой Еврокомиссии

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на тесное и плодотворное сотрудничество с новым председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Мои искренние поздравления Урсуле фон дер Ляйен в связи с избранием ее в качестве первой женщины-президента Европейской комиссии. Желаю вам больших успехов, с нетерпением жду совместной работы и тесного сотрудничества с вами для дальнейшего развития прочных отношений Украины и ЕС", - написал он в своем Twitter во вторник вечером.

Как сообщалось, депутаты Европарламента проголосовали во вторник в Страсбурге в поддержку Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии.