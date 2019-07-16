Мэр Кернес: в случае внеочередных местных выборов буду в них участвовать

Городской голова Харькова Геннадий Кернес заявил о намерении участвовать во внеочередных местных выборах, если будет принято решение об их проведении.

"Чтобы провести внеочередные местные выборы, нужно решение Конституционного суда. Дело в том, что местные выборы отличаются от парламентских выборов. У нас есть свой закрепленный в Конституции пятилетний срок. И если такие выборы будут – да, я буду принимать в них участие", - сказал Кернес во вторник вечером в эфире харьковского "7 канала".

Как сообщалось, представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что в Офисе главы государства рассматривается возможность проведения внеочередных местных выборов.

"Будет это осуществлено следующей осенью или это может быть осуществлено еще и до этого – мы рассматриваем разные варианты, как наиболее эффективно перезагрузить всю систему, которая касается отношений "власть и человек", - сказал Стефанчук в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV в понедельник вечером.

"Владимир Зеленский шел с четким пониманием того, что нас не интересует вопрос смены лиц в действующей системе власти. Если ты бросишь свежий огурец в бочку с прокисшими огурцами, он станет прокисшим огурцом", - отметил представитель президента в Раде, добавив, что задача новой властной команды – смена системы власти.

Очередные местные выборы в Украине должны состояться в 2020 году.

Кернес стал исполняющим обязанности городского головы Харькова в марте 2010 года. Осенью того же года был избран на этот пост, набрав 30,09% голосов и опередив на 0,63% оппозиционного кандидата Арсена Авакова. Осенью 2015 года Кернес был повторно избран городским головой с результатом 65,8%.