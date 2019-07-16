События

22:28 16.07.2019

Мэр Кернес: в случае внеочередных местных выборов буду в них участвовать

2 мин читать
Мэр Кернес: в случае внеочередных местных выборов буду в них участвовать

Городской голова Харькова Геннадий Кернес заявил о намерении участвовать во внеочередных местных выборах, если будет принято решение об их проведении.

"Чтобы провести внеочередные местные выборы, нужно решение Конституционного суда. Дело в том, что местные выборы отличаются от парламентских выборов. У нас есть свой закрепленный в Конституции пятилетний срок. И если такие выборы будут – да, я буду принимать в них участие", - сказал Кернес во вторник вечером в эфире харьковского "7 канала".

Как сообщалось, представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что в Офисе главы государства рассматривается возможность проведения внеочередных местных выборов.

"Будет это осуществлено следующей осенью или это может быть осуществлено еще и до этого – мы рассматриваем разные варианты, как наиболее эффективно перезагрузить всю систему, которая касается отношений "власть и человек", - сказал Стефанчук в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV в понедельник вечером.

"Владимир Зеленский шел с четким пониманием того, что нас не интересует вопрос смены лиц в действующей системе власти. Если ты бросишь свежий огурец в бочку с прокисшими огурцами, он станет прокисшим огурцом", - отметил представитель президента в Раде, добавив, что задача новой властной команды – смена системы власти.

Очередные местные выборы в Украине должны состояться в 2020 году.

Кернес стал исполняющим обязанности городского головы Харькова в марте 2010 года. Осенью того же года был избран на этот пост, набрав 30,09% голосов и опередив на 0,63% оппозиционного кандидата Арсена Авакова. Осенью 2015 года Кернес был повторно избран городским головой с результатом 65,8%.

Теги: #кернес #выборы #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:27 16.07.2019
В Николаевской области нашли застреленным кандидата в нардепы – полиция

В Николаевской области нашли застреленным кандидата в нардепы – полиция

21:04 16.07.2019
В Одесской области выявлена сеть подкупа избирателей в пользу нардепа Барвиненко при участии более 20 человек

В Одесской области выявлена сеть подкупа избирателей в пользу нардепа Барвиненко при участии более 20 человек

20:56 16.07.2019
"Евросолидарность" возмущена Киберполицией, открывшей производство против их активиста за СМС-рассылку

"Евросолидарность" возмущена Киберполицией, открывшей производство против их активиста за СМС-рассылку

18:57 16.07.2019
SMS-рассылку с недостоверной информацией о партии "Голос" организовал депутат сельсовета во Львовской области

SMS-рассылку с недостоверной информацией о партии "Голос" организовал депутат сельсовета во Львовской области

18:54 16.07.2019
Игорь Смешко: Агрессор пойдет настолько далеко, насколько мы ему позволим

Игорь Смешко: Агрессор пойдет настолько далеко, насколько мы ему позволим

18:43 16.07.2019
Суд взял под домашний арест еще одного подозреваемого в нападении на харьковского телеоператора Макарюка - прокуратура

Суд взял под домашний арест еще одного подозреваемого в нападении на харьковского телеоператора Макарюка - прокуратура

17:46 16.07.2019
Смешко выступает за ужесточение наказания за коррупцию

Смешко выступает за ужесточение наказания за коррупцию

17:41 16.07.2019
Более 280 тыс. украинцев временно сменили место голосования к выборам Рады - ЦИК

Более 280 тыс. украинцев временно сменили место голосования к выборам Рады - ЦИК

17:03 16.07.2019
Фактов вмешательства РФ в выборы в Украине в настоящее время не зафиксировано

Фактов вмешательства РФ в выборы в Украине в настоящее время не зафиксировано

15:15 16.07.2019
С начала избирательной кампании в харьковскую полицию поступило 334 обращения в связи с выборами, начато 36 дел

С начала избирательной кампании в харьковскую полицию поступило 334 обращения в связи с выборами, начато 36 дел

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Защита Порошенко официально уведомила ГБР, что он не может явиться на допрос 17 июля и предложила следователю назначить следственные действия после выборов

В Николаевской области нашли застреленным кандидата в нардепы – полиция

Европарламент поддержал кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии

Зеленский и Меркель обсудили по телефону пути дальнейшей активизации мирного урегулирования ситуации на Донбассе

КС признал конституционным закон о декоммунизации

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский надеется на плодотворное сотрудничество с новой главой Еврокомиссии

Волкер надеется на обмен заключенными между РФ и Украиной

Защита Порошенко официально уведомила ГБР, что он не может явиться на допрос 17 июля и предложила следователю назначить следственные действия после выборов

Зеленский ввел Баканова и Нефьодова в состав Нацсовета по антикоррупционной политике

У ГБР пока нет конкретных претензий к руководителям и служащим ГФС - Труба

В ГБР не уведомлены о том, что Порошенко не придет в среду на допрос и ждут его - Труба

Европарламент поддержал кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии

Во Франции принят закон о реставрации сгоревшего Нотр-Дама

Зеленский и Меркель обсудили по телефону пути дальнейшей активизации мирного урегулирования ситуации на Донбассе

Боевики с начала суток обстреливали позиции ВСУ на Донбассе из 120 и 82 мм минометов, гранатометов и ПТРК – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА