Зеленский ввел Баканова и Нефьодова в состав Нацсовета по антикоррупционной политике

Президент Украины Владимир Зеленский включил в состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики врио главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова и главу Государственной таможенной службы Украины Максима Нефьодова.

Соответствующий указ №523/2019 от 16 июля 2019 года обнародован на сайте президента Украины.

Данным документом Зеленский ввел в персональный состав Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики первого заместителя главы СБУ – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Ивана Баканова.

Также президент утвердил в персональном составе Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики главу ГТС Украины Максима Нефьодова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.