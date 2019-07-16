У ГБР пока нет конкретных претензий к руководителям и служащим ГФС - Труба

У Государственного бюро расследований пока нет конкретных претензий к руководству или сотрудникам Государственной фискальной службы Украины, отмечает директор ГБР Роман Труба.

"На этом этапе претензий нет ни к одному госслужащему и ни к одному из руководителей", сказал Труба в эфире радио "Новое время" во вторник вечером, отвечая на вопрос о том, есть ли у Бюро конкретные претензии к и.о. главы Государственной фискальной службы Александру Власову.

Директор ГБР подчеркнул, что в настоящее время только начато расследование: "Мы изъяли документы для анализа. Только после этого будут проведены допросы, и будет дана юридическая оценка, есть ли в чьих-то действиях нарушения".

Он добавил, что будут вызываться на допрос руководители и должностные лица ГФС.

Как сообщалось, 12 июля источник в правоохранительных органах сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что представители ГБР начали обыски в Государственной фискальной службе в Киеве, и следственные действия связаны с изъятием документов, касающихся подписания мирового соглашения между компанией "Филип Моррис" и Украиной.

Позже в Госбуро подтвердили факт обысков в ГФС, которые касаются возможных незаконных действий руководства Службы. "Действительно, ГБР проводит обыски в ГФС, на Харьковской таможне. В Главном управлении ГФС в Харьковской области проводится выемка документов. Это производство касается возможных незаконных действий руководства ГФС Украины, Главного управления ГФС в Харьковской области и Харьковской таможни", – сообщили агентству в пресс-службе ГБР.

В Бюро отметили, что предварительно известно: чиновники не осуществляли таможенный контроль над товарами одного из крупных международных производителей табачной продукции, и руководство ГФС приняло решение об отмене финансовых санкций в отношении этого товаропроизводителя, из-за чего госбюджет мог недополучить средства в сумме 650 млн грн.

Кабинет министров Украины 5 декабря 2018 года утвердил проект этого мирового соглашения, предусматривающего отмену ГФС налоговых уведомлений-решений на общую сумму 635,3 млн грн. Правительство поручило и.о. главы ГФС Александру Власову подписать мировое соглашение, что и было сделано 31 января 2019 года.

В марте 2015 года ЧАО "Филип Моррис Украина" получило от Харьковской таможни разрешение на использование режима давальческой переработки на таможенной территории Украины на период с 1 апреля 2015 года по 31 марта 2016 года. Однако впоследствии главное управление ГФС в Харьковской области провело внеплановую проверку, по результатам которой 14 июня 2016 года приняло налоговые уведомления-решения, которыми обязало компанию оплатить ввозную пошлину, дополнительный импортный сбор и НДС на импорт материалов, а также штрафные санкции на общую сумму 635,3 млн грн.

"Филип Моррис Украина" расценила действия ГФС как давление на компанию, после чего стороны вступили в судебную тяжбу. С ее затягиванием Philip Morris International заявило о намерении подать на Украину в международный инвестиционный арбитраж.

PHILIP Morris International – один из крупнейших мировых производителей табачных изделий. Выпускает сигареты более чем на 50 фабриках, продает их в 180 странах. В Украине компания работает более 20 лет. Производит продукцию на фабрике в Харьковской области.