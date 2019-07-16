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21:27 16.07.2019

В Николаевской области нашли застреленным кандидата в нардепы – полиция

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В Николаевской области нашли застреленным кандидата в нардепы – полиция

В г.Первомайск Николаевской области обнаружили застреленным 56-летнего директора предприятия, который баллотировался в Верховную Раду Украины; главная версия следствия – самоубийство.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, охранники обнаружили тело бизнесмена с огнестрельным ранением в боксе предприятия по ул.Гвардейская около 19:30 вторника.

"Главная версия – самоубийство. Рядом с телом погибшего находилось охотничье ружье. Предварительно известно, что кандидат в нардепы выстрелил себе в область груди", - сказано в сообщении полиции.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), как требует процедура в подобных случаях. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Теги: #кандидат #самоубийство #николаевская_область #выборы
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