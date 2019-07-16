В ГБР не уведомлены о том, что Порошенко не придет в среду на допрос и ждут его - Труба

В Государственном бюро расследований (ГБР) не владеют информацией о том, что пятый президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Бюро 17 июля и ожидают его для проведения следственных действий, заявил директор ГБР Роман Труба.

"Что касается вызова на допрос Порошенко... в настоящее время следователи ГБР не владеют информацией о том, что он не придет на допрос", - сказал Труба во вторник вечером в эфире радио "Новое время".

Таким образом, как пояснил директор ГБР, в Бюро надеются, что Порошенко придет на допрос в среду, 17 июля.

При этом Труба добавил, что в данном случае речь идет о деле по ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (Киев), акционером которого ранее был Порошенко.

По его словам, всего ГБР расследует 11 фактовых уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко. "В этих уголовных производствах никому подозрение не предъявлено", - подчеркнул при этом Труба.

По его словам, в рамках расследования этих дел уже проведены допросы "большого количества людей, на которые занимали высокие должности протяжении 2014-2019 годов".

Как сообщалось, в мае бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что в ближайшее время намерен подать в ГБР заявления о якобы совершении преступлений Порошенко и его окружением. Он ждал, что его юристы задокументировали более 10 заявлений о якобы преступлениях. В частности, по его словам, речь идет о панамских офшорах, хищениях в армии, а также оборонном заказе "Кузни на Рыбальском".

11 июля в ГБР сообщили агентству "Интерфакс-Украина", что детективы на 17 июля вызывают на допрос пятого президента Украины.

12 июля пресс-служба "Евросолидарности" сообщила, что Порошенко по состоянию на этот день не получал повесток от каких-либо следственных органов.

В тот же день пресс-служба партии сообщила, что ее лидер Порошенко 17 июля осуществит визит в Страсбург (Франция), где в то время Европейский парламент будет избирать руководство Европейского Союза. Согласно информации, он получил специальное приглашение провести ряд международных встреч, которые готовились заранее.

"В ходе встреч с новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами пятый президент Украины намерен обсудить вопрос о продлении санкционной политики Евросоюза в отношении Российской Федерации, а также вопрос о необходимости формирования расширенной специальной наблюдательной комиссии ЕП, которая будет заниматься мониторингом нарушения прав крымских татар в оккупированном Крыму", - пояснила пресс-служба, добавив, что с 22 июля Порошенко будет в Киеве.

Сам Порошенко дал понять, что не собирается 17 июля на допрос в Государственное бюро расследований, о чем не получал повестки, и будет в этот день в Страсбурге.

"Заранее сообщаю, что я планирую 17-го быть в Страсбурге, поскольку там в этот день пройдет первое заседание Европарламента, будут избираться руководство Евросовета, Еврокомиссии, Европарламента", - сказал Порошенко в пятницу в эфире телеканала "Украина".