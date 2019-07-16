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20:50 16.07.2019

Европарламент поддержал кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии

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Европарламент поддержал кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии

Депутаты Европарламента проголосовали во вторник в Страсбурге в поддержку Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии.

"На основании результата голосования кандидат Европейского совета госпожа Урсула фон дер Ляйен избрана председателем Европейской комиссии", - объявил председатель Европарламента Давид-Мария Сассоли.

Для избрания кандидату в председатели Еврокомиссии требовалось получить 374 голоса при тайном голосовании.

Теги: #ес #еврокомиссия #глава #избрание
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