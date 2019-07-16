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20:10 16.07.2019

Боевики с начала суток обстреливали позиции ВСУ на Донбассе из 120 и 82 мм минометов, гранатометов и ПТРК – штаб ООС

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Боевики с начала суток обстреливали позиции ВСУ на Донбассе из 120 и 82 мм минометов, гранатометов и ПТРК – штаб ООС

С начала суток вторника, 16 июля, боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя запрещенное минскими соглашениями вооружение, включая крупнокалиберные минометы и противотанковые ракетные комплексы, сообщают в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения - минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Вследствие вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано", - говорится в вечерней сводке, обнародованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 3 обстрела позиций Объединенных сил: вблизи н.п.Опытное с направления н.п. Веселое - из минометов калибра 120 и 82 мм; рядом Новотроицкое с направления Докучаевска - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; на окраине Верхнеторецкого с направления Михайловки - из станкового противотанкового гранатомета, ПТРК и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили один обстрел неподалеку Крымского с направления Славяносербска - из миномета калибра 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

"На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - добавили в пресс-центре ООС.

Теги: #оос #сводка
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