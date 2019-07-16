В Киеве уволены главы Печерской и Оболонской РГА Мартынчук и Цибульщак

Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав Печерской и Оболонской районных в г.Киеве государственных администраций Сергея Мартынчука и Александра Цибульщака.

Соответствующие распоряжения президента Украины №227/2019-рп и 226/2019-рп от 16 июля 2019 года размещены на сайте главы государства.

"Уволить Мартынчука Сергея Александровича с должности главы Печерской районной в г.Киеве государственной администрации в связи с окончанием срока полномочий президента Украины", - сказано в документе.

Согласно другому распоряжению, по этой же причине уволен и Александр Цибульщак с должности главы Оболонской райгосадминистрации – "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины".