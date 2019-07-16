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19:45 16.07.2019

Данилюк обсудил с представителями Канады сотрудничество в вопросах модернизации ВСУ

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Данилюк обсудил с представителями Канады сотрудничество в вопросах модернизации ВСУ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк обсудил с представителями Канады сотрудничество в вопросах модернизации Вооруженных сил Украины.

Как сообщает во вторник пресс-служба СНБО, во встрече принимали участие старший советник департамента национальной обороны Канады, представитель Консультативного совета по вопросам оборонной реформы Джилл Синклер, заместитель атташе по вопросам обороны Канады Грег Нетти и советник посольства Канады в Украине Руслан Кац.

"Стороны обсудили текущую ситуацию в Украине, перспективы двустороннего сотрудничества, а также сотрудничество в рамках Консультативного совета по оборонной реформе (DRAB - Defence Reforms Advisory Board) – группы стратегического уровня, в которую входят представители США, Великобритании, Канады, Германии и Литвы, в частности по вопросах модернизации Вооруженных сил Украины", - сказано в сообщении.

Как сообщается, Синклер выразила поддержку новой украинской власти на пути в реформировании армии, а также заверила в дальнейшем сотрудничестве с DRAB при Министерстве обороны Украины.

Теги: #снбо #канада #данилюк
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