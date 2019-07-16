События

19:09 16.07.2019

Газпром уложил 1628 км "Северного потока - 2" или 66,3% его трассы

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Газпром уложил 1628 км "Северного потока - 2" или 66,3% его трассы

"Газпром" уложил по двум ниткам 1628 километров газопровода "Северный поток - 2", говорится в сообщении компании.

"Продолжается строительство газопровода "Северный поток - 2". К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 1628 км газопровода - 66,3% от его общей протяженности", - отмечается в пресс-релизе концерна.

Морской газопровод "Северный поток - 2" мощностью 55 млрд куб. м в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

Теги: #россия #газопровод #европа
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