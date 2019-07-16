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19:08 16.07.2019

Франция в Совбезе ООН призвала к созданию позитивной динамики для урегулирования конфликта на Донбассе

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Франция в Совбезе ООН призвала к созданию позитивной динамики для урегулирования конфликта на Донбассе

Постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер во вторник в ходе заседания Совбеза ООН приветствовал ряд позитивных событий, связанных с ситуацией на Донбассе, а также заявил о необходимости укрепления этой динамики для урегулирования конфликта на востоке этой страны.

"На основании недавних позитивных событий сейчас необходимо создать динамику, направленную на укрепление доверия и необходимую для урегулирования конфликта", - считает он.

По его словам, в последние несколько дней и недель произошли вселяющие оптимизм события, такие как возобновление работы трехсторонней контактной группы. Он также отметил отвод войск в районе Станицы Луганская. По его мнению, этот прогресс достигнут благодаря действиям украинского президента Владимира Зеленского.

Кроме того, французский представитель приветствовал возобновление контактов между Москвой и Киевом, в результате чего президенты России и Украины провели телефонный разговор.

Также он призвал "всех сохранять бдительность", поскольку, по его словам, достижения пока слишком хрупки, однако они дают возможность для создания конструктивного тренда и перезапуска процесса.

Также французский постпред при ООН и американский дипломат Родни Хантер, выступавший в Совбезе ООН от лица Вашингтона, осудили решение России упростить выдачу паспортов для жителей Донбасса. По словам Николя де Ривьера, этот шаг идет вразрез с духом минских соглашений.

"Я хочу еще раз повторить, что Франция осуждает решение упростить выдачу паспортов РФ украинским гражданам, проживающим на определенных территориях - в районе Донецка и Луганска", - заявил де Ривьер.

В преддверии пятилетия со дня трагедии рейса MH17, сбитого в небе над Донбассом, Франция и США вновь выразили соболезнования семьям погибших и заявили о необходимости привести к ответственности виновных в крушении самолета.

Кроме того, Франция и США в Совбезе ООН призвали к освобождению 24 украинских моряков, взятых Россией под стражу в ноябре прошлого года в Керченском проливе.

"Соединенные Штаты призывают Россию уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, включая ее территориальные воды, и мы повторяем призыв к России немедленно освободить задержанных украинских моряков и корабли. Это действие продемонстрирует ее готовность более конструктивным образом взаимодействовать с Украиной", - заявил Родни Хантер.

Теги: #сша #франция #украина #оон
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