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18:57 16.07.2019

SMS-рассылку с недостоверной информацией о партии "Голос" организовал депутат сельсовета во Львовской области

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SMS-рассылку с недостоверной информацией о партии "Голос" организовал депутат сельсовета во Львовской области

Во Львовской области полицейские выявили депутата одного из сельских советов, который организовал массовую SMS-рассылку с недостоверной информацией о партии "Голос" Святослава Вакарчука.

Как сообщает во вторник Национальная полиция Украина на странице в соцсети Фейсбук, киберполицейские установили, что местный депутат заключил договор с мобильным оператором на ежемесячную рассылку до 25 тыс. SMS-сообщений.

По словам начальника департамента киберполиции Нацполиции Сергея Демедюка, в течение вчерашнего дня в полицию начали поступать сообщения от жителей Львовщины о массовой рассылке SMS-сообщений, в которых отмечалось, что партия "Голос" не проходит процентный барьер, поэтому не надо голосовать за данную партию.

"В рамках досудебного расследования работники киберполиции установили, что фактически лицо, использующее SMS-рассылку с альфа-именем Peremoga, является одним из депутатов сельсоветов Львовской области. В виде физического лица-предпринимателя он оформил SMS-рассылку с одним из операторов мобильной связи, в количестве от 5 до 25000 в течение месяца", - сообщил Демедюк.

Как сообщалось, 15 июля лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук сообщил об SMS-рассылках избирателям на западной Украине с недостоверной информацией о том, что возглавляемая им политическая сила якобы не проходит в Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

"Два дня тому назад на западной Украине избирателям начали массово рассылать СМС-рассылки о том, что "Голос" якобы не проходит в Верховную Раду", - заявил Вакарчук на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина". Лидер партии не стал уточнять, кто стоит за такой атакой на партию. "Но, думаю, вы все знаете, кто любит массовые рассылки", - отметил он.

Теги: #голос #полиция #выборы
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