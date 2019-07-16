События

18:43 16.07.2019

Суд взял под домашний арест еще одного подозреваемого в нападении на харьковского телеоператора Макарюка - прокуратура

2 мин читать
Суд взял под домашний арест еще одного подозреваемого в нападении на харьковского телеоператора Макарюка - прокуратура

Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения четвертому подозреваемому в причастности к нападению и избиению оператора местной службы новостей "Вести" Вадима Макарюка.

"Суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сношения электронного браслета до 11 августа (до конца срока расследования). Мы будем подавать апелляцию", - сказали в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось, 7 июня вечером на территории ТЦ "Барабашово" произошел конфликт между местными предпринимателями и охраной рынка с участием ветеранов АТО и представителей "Нацкорпуса". В результате конфликта за медицинской помощью обратились, 9 человек, в т.ч. Макарюк. Его госпитализировали в реанимацию больницы скорой и неотложной помощи. Врачи диагностировали геморрагический инсульт, произошедший в результате кровоизлияния в мозг после избиения.

По факту самого конфликта у рынка полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст.293 (групповое нарушение общественного порядка) и по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ч.1 ст.279 (блокирование транспортных коммуникаций) УК Украины.

Нападение на Макарюка квалифицировано по трем статьям УК: ч.2 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч.1. ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч.2 ст.187 (разбой).

12 июня полиция объявила о подозрении одному из причастных к нападению на Макарюка Сергею Козлюку по ч.3 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч.1 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК Украины.

21 июня о подозрении в причастности к нападению на Макарюка было объявлено еще двум харьковчанам Олегу Радченко и Илье Алешкину. Им обоим инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч.2 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК Украины. Кроме того, Радченко объявлено о подозрении по ч.1 ст. 347 ( умышленное повреждение или уничтожение имущества журналиста) УК Украины.

Всем троим была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Теги: #прокуратура #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:15 16.07.2019
С начала избирательной кампании в харьковскую полицию поступило 334 обращения в связи с выборами, начато 36 дел

С начала избирательной кампании в харьковскую полицию поступило 334 обращения в связи с выборами, начато 36 дел

03:06 16.07.2019
Таможенник, организовавший схему по беспрепятственному растоможиванию автомобилей задержан при получении взятки- прокуратура

Таможенник, организовавший схему по беспрепятственному растоможиванию автомобилей задержан при получении взятки- прокуратура

17:58 15.07.2019
Сторона обвинения будет настаивать на продлении содержания Вышинского под стражей из-за рисков, что он покинет Украину

Сторона обвинения будет настаивать на продлении содержания Вышинского под стражей из-за рисков, что он покинет Украину

16:04 15.07.2019
Информация о минировании 5 вузов в Харькове не подтвердилась - полиция

Информация о минировании 5 вузов в Харькове не подтвердилась - полиция

12:08 15.07.2019
Полиция ищет взрывчатку в 5 харьковских вузах

Полиция ищет взрывчатку в 5 харьковских вузах

03:05 13.07.2019
Разоблачена схема по хищению почти 2,4млн. грн., выделенных на ремонт дорог в Вышгородском районе Киевской области - прокуратура

Разоблачена схема по хищению почти 2,4млн. грн., выделенных на ремонт дорог в Вышгородском районе Киевской области - прокуратура

21:17 12.07.2019
Рассмотрение апелляции на приговор сотруднице т.н. МГБ "ДНР" с позывным "Тереза" перенесено на конец сентября

Рассмотрение апелляции на приговор сотруднице т.н. МГБ "ДНР" с позывным "Тереза" перенесено на конец сентября

06:32 12.07.2019
Харьковская полиция расследует поджог магазина ритуальных услуг, расположенного в жилой многоэтажке

Харьковская полиция расследует поджог магазина ритуальных услуг, расположенного в жилой многоэтажке

05:36 12.07.2019
Госисполнитель пойдет под суд за фиктивную продажу арестованной квартиры в Харькове

Госисполнитель пойдет под суд за фиктивную продажу арестованной квартиры в Харькове

15:01 11.07.2019
Подозреваемый в мздоимстве начальник Волынской таможни объявлен в розыск

Подозреваемый в мздоимстве начальник Волынской таможни объявлен в розыск

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КС признал конституционным закон о декоммунизации

КС Украины признал конституционной языковую статью закона "Об образовании"

ГБР расследует дело по факту возможного использования судьями КС служебного положения для влияния на экс-главу суда Шевчука

Соучредитель monobank Дубилет назначен советником врио главы СБУ

Вице-канцлер Австрии согласовал экстрадицию Фирташа в США

ПОСЛЕДНЕЕ

Данилюк обсудил с представителями Канады сотрудничество в вопросах модернизации ВСУ

КС признал конституционным закон о декоммунизации

Добкина вызывают на допрос 25 июля как свидетеля по делу о покушении на Януковича

Газпром уложил 1628 км "Северного потока - 2" или 66,3% его трассы

Франция в Совбезе ООН призвала к созданию позитивной динамики для урегулирования конфликта на Донбассе

Нацсовет по телерадиовещанию 22-23 июля проведет внеплановую проверку телеканала NewsOne

SMS-рассылку с недостоверной информацией о партии "Голос" организовал депутат сельсовета во Львовской области

Зеленский намерен подписать указ по борьбе с рейдерством в сфере регистрации

СБУ вручила подозрение директору Государственного экспертного центра Минздрава

КС Украины признал конституционной языковую статью закона "Об образовании"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА