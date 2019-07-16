Суд взял под домашний арест еще одного подозреваемого в нападении на харьковского телеоператора Макарюка - прокуратура

Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения четвертому подозреваемому в причастности к нападению и избиению оператора местной службы новостей "Вести" Вадима Макарюка.

"Суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сношения электронного браслета до 11 августа (до конца срока расследования). Мы будем подавать апелляцию", - сказали в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось, 7 июня вечером на территории ТЦ "Барабашово" произошел конфликт между местными предпринимателями и охраной рынка с участием ветеранов АТО и представителей "Нацкорпуса". В результате конфликта за медицинской помощью обратились, 9 человек, в т.ч. Макарюк. Его госпитализировали в реанимацию больницы скорой и неотложной помощи. Врачи диагностировали геморрагический инсульт, произошедший в результате кровоизлияния в мозг после избиения.

По факту самого конфликта у рынка полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст.293 (групповое нарушение общественного порядка) и по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ч.1 ст.279 (блокирование транспортных коммуникаций) УК Украины.

Нападение на Макарюка квалифицировано по трем статьям УК: ч.2 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч.1. ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч.2 ст.187 (разбой).

12 июня полиция объявила о подозрении одному из причастных к нападению на Макарюка Сергею Козлюку по ч.3 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч.1 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК Украины.

21 июня о подозрении в причастности к нападению на Макарюка было объявлено еще двум харьковчанам Олегу Радченко и Илье Алешкину. Им обоим инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч.2 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК Украины. Кроме того, Радченко объявлено о подозрении по ч.1 ст. 347 ( умышленное повреждение или уничтожение имущества журналиста) УК Украины.

Всем троим была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.