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17:47 16.07.2019

Зеленский намерен подписать указ по борьбе с рейдерством в сфере регистрации

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Зеленский намерен подписать указ по борьбе с рейдерством в сфере регистрации

Президент Украны Владимир Зеленский заявил о намерении подписать указ по борьбе с рейдерством в сфере регистрации и просит Министерство юстиции временно заблокировать для коммунальных регистраторов возможность осуществлять операции.

Как сообщается во вторник на сайте президента Украины, во время поездки в с.Путровка Киевской области и общения с представителями местной власти глава Украинского государства предложил первому заместителю министра юстиции Украины Елене Сукмановой уже сегодня законно заблокировать для коммунальных регистраторов возможность осуществлять операции – до наведения порядка в этой сфере.

"В Украине в среднем 2-3 раза в день незаконно меняют владельца. Мы можем обновить состав антирейдерской комиссии Минюста. Можем до момента наведения порядка отключить всех регистраторов, которые создают сейчас риски рейдерства. Отключите", - сказал Зеленский.

Со своей стороны руководитель Офиса президента Андрей Богдан отметил, что в ближайшее время появится указ президента по борьбе с рейдерством в сфере регистрации.

"Эти регистраторы получают электронные ключи доступа для рейдерства. Здесь виновно государство, которое позволило существование такой регистрационной формы. Поскольку государство не может гарантировать честность доступа к этим реестрам, эту схему надо прекращать", - сказал Богдан.

В свою очередь представитель Минюста подчеркнула, что эта проблема не нова и пока в ручном режиме производится отключение недобросовестных регистраторов.

"У нас сегодня по стране было зарегистрировано 277 коммунальных предприятий. Для 169 из них Минюст уже отменил аккредитации. Если что-то произошло – мы реагируем на жалобы, блокируем регистраторов. На сайте Министерства юстиции есть открытый перечень всех заблокированных регистраторов. Почти 70% - это регистраторы коммунальных предприятий", - сообщила Сукманова.

Во время встречи также обсуждался возможный план действий, чтобы минимизировать риски рейдерства. В частности, речь шла о внедрении необходимых технологических инструментов.

Теги: #зеленский #рейдерство
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