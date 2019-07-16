Закон о языке вступает в силу с 16 июля

Закон Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, за исключением ряда положений, вступает в силу со вторника, 16 июля.

Верховная Рада приняла его во втором чтении и в целом 25 апреля Верховная Рада. Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца – с 28 февраля.

Всего народные депутаты подали к законопроекту 2082 поправки, многие из которых парламентарии ставили на утверждение при рассмотрении документа в сессионном зале.

Закон предусматривает штрафы за нарушение закона об обеспечении функционирования украинского языка, однако глава профильного комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий подчеркнул, что нормы об административной ответственности начнут действовать через три года.

Он добавил, что документ предусматривает принятие через полгода законодательства о языках национальных меньшинств и коренных народов.

Чтобы получить украинское гражданство, необходимо будет подтвердить "соответствующий уровень" владения украинским языком. Необходимый уровень будет устанавливать Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

Однако это требование не распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, которые служат в Вооруженных силах Украины и имеют государственные награды, а также тех, прием в гражданство которых представляет для Украины государственный интерес.

Закон также определяет классификацию уровней владения украинским языком, предусмотрена трехуровневая шкала и уровни сертификатов, которые подтверждают соответствующую степень владения языком.

Украинским языком должны будут владеть чиновники всех уровней, судьи, правоохранители, военнослужащие-контрактники, сотрудники сферы образования, медицинской сферы, должностные лица государственных и коммунальных предприятий, адвокаты, нотариусы.

Языком образовательного процесса будет украинский, но государство будет способствовать изучению языков международного общения, прежде всего английского.

Государство будет также обеспечивать использование государственного языка в сфере культуры. Языком телевидения и радиовещания будет украинский.

Увеличены квоты использования украинского языка на ТВ и радио. Доля вещания на украинском языке должна составлять не менее 90% общей продолжительности передач и фильмов, их частей в каждом промежутке времени между 7:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00.

Для местных телерадиокомпаний вещание на других языках должно составлять не более 20%.

Закон также предусматривает обязательство для книгоиздателей выпускать на украинском языке не менее 50% всех изданных ими книг в течение года.

Компьютерные программы с пользовательским интерфейсом, установленным на товарах, которые реализуются в Украине, должны будут иметь пользовательский интерфейс на украинском языке, который будет содержать не меньше информации, чем иностранные версии такого интерфейса.

Сфера обслуживания, согласно закону, будет работать на украинском языке. Однако по просьбе клиента его персональное обслуживание возможно на ином языке. Аналогичная ситуация и со сферой здравоохранения.

Закон также определяет порядок формирования и функционирования Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

Этим законом парламент продлил до 2023 года возможность представителям национальных меньшинств получать среднее образование на языке соответствующего нацменьшинства с постепенным переходом на украинский язык.

Согласно тексту документа, лица, принадлежащие к нацменьшинствам Украины, языки которых являются официальными в Европейском Союзе, и начали получать общее средне образование до 1 сентября 2018 года на языке соответствующего нацменьшинства, до 1 сентября 2023 года продолжат получать такое образование согласно правилам, существовавшим до вступления в силу закона об образовании.

Вместе с тем законодатель гарантировал право представителям нацменьшинств и коренных народов в начальных классах и детсадах коммунальной собственности изучать соответствующий язык наряду с государственным.

Защитой государственного языка будет заниматься соответствующий уполномоченный, которого будет назначать и увольнять Кабинет министров Украины.

14 мая закон подписал председатель Верховной Рады Андрей Парубий, а 15 мая - президент страны Петр Порошенко.