События

17:14 16.07.2019

Минюст зарегистрировал Государственную таможенную службу

1 мин читать
Минюст зарегистрировал Государственную таможенную службу

Государственная таможенная служба (ГТС) 16 июля зарегистрирована в Едином государственном реестре юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных организаций Министерства юстиции.

"Когда заходишь в реестр и радуешься. Сегодня Максим Нефьодов (назначенный по итогам конкурса глава ГТС – ИФ) зарегистрировал Государственную таможенную службу", - прокомментировала регистрацию министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, Нефьодов 13 июля завершил свою работу на посту заместителя министра экономического развития и торговли и с 15 июля приступил к обязанностям руководителя таможенной службы.

Правительство Украины в декабре 2018 года принял о решение разделении Государственной фискальной служб на ГТС и Государственную налоговую службу (ГНС). ГНС была зарегистрирована ранее, а создание ГТС затянулось из-за оспаривания в суде конкурса на главу ведомства.

Работа ГНС и ГТС будет координироваться через Минфин.

Теги: #таможня #гтс #минюст
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:42 13.07.2019
Макаренко: Бывшей властью на таможне была создана контрабандная индустрия

Макаренко: Бывшей властью на таможне была создана контрабандная индустрия

12:09 13.07.2019
Политзаключенный Литвинов освобожден из Диканевской колонии – замглавы Минюста

Политзаключенный Литвинов освобожден из Диканевской колонии – замглавы Минюста

15:01 11.07.2019
Подозреваемый в мздоимстве начальник Волынской таможни объявлен в розыск

Подозреваемый в мздоимстве начальник Волынской таможни объявлен в розыск

18:06 09.07.2019
И. о. главы ГФС освободил от исполнения обязанностей руководителей четырех таможен

И. о. главы ГФС освободил от исполнения обязанностей руководителей четырех таможен

15:55 09.07.2019
Зеленский обязал Кабмин создать информресурс для таможенного декларирования товаров

Зеленский обязал Кабмин создать информресурс для таможенного декларирования товаров

15:06 09.07.2019
Структура таможни должна быть оптимизирована - Гончарук

Структура таможни должна быть оптимизирована - Гончарук

14:27 09.07.2019
Президент поручил правительству принять меры для синхронизации базы данных таможни со странами-соседями до конца 2019 г.

Президент поручил правительству принять меры для синхронизации базы данных таможни со странами-соседями до конца 2019 г.

13:39 09.07.2019
Зеленский призвал Власова принять жесткие решения по руководителям таможен 4-х областей

Зеленский призвал Власова принять жесткие решения по руководителям таможен 4-х областей

13:52 05.07.2019
Кабмин назначил Нефьодова главой таможни и уволил его из МЭРТ

Кабмин назначил Нефьодова главой таможни и уволил его из МЭРТ

13:02 05.07.2019
Нефьодов намерен обсудить с бизнесом идею создания специализированных таможен

Нефьодов намерен обсудить с бизнесом идею создания специализированных таможен

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КС Украины признал конституционной языковую статью закона "Об образовании"

ГБР расследует дело по факту возможного использования судьями КС служебного положения для влияния на экс-главу суда Шевчука

Соучредитель monobank Дубилет назначен советником врио главы СБУ

КС признал конституционным закон о декоммунизации

Вице-канцлер Австрии согласовал экстрадицию Фирташа в США

ПОСЛЕДНЕЕ

КС Украины признал конституционной языковую статью закона "Об образовании"

Закон о языке вступает в силу с 16 июля

Фактов вмешательства РФ в выборы в Украине в настоящее время не зафиксировано

Денисова заявляет о намерении вместе с Москальковой обратиться к президентам России и Украины с просьбой о помиловании ряда осужденных

ГБР расследует дело по факту возможного использования судьями КС служебного положения для влияния на экс-главу суда Шевчука

Полиция начала расследование незаконной вырубки леса в Чугуевском районе

"Укрпошта" заявляет о принудительном закрытии отделения в центре Киева из-за передачи помещения Хозсуду Киева

Соучредитель monobank Дубилет назначен советником врио главы СБУ

КС признал конституционным закон о декоммунизации

Люстрационные инициативы Зеленского ограничат конституционные права значительного количества госслужащих

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА