Минюст зарегистрировал Государственную таможенную службу

Государственная таможенная служба (ГТС) 16 июля зарегистрирована в Едином государственном реестре юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных организаций Министерства юстиции.

"Когда заходишь в реестр и радуешься. Сегодня Максим Нефьодов (назначенный по итогам конкурса глава ГТС – ИФ) зарегистрировал Государственную таможенную службу", - прокомментировала регистрацию министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, Нефьодов 13 июля завершил свою работу на посту заместителя министра экономического развития и торговли и с 15 июля приступил к обязанностям руководителя таможенной службы.

Правительство Украины в декабре 2018 года принял о решение разделении Государственной фискальной служб на ГТС и Государственную налоговую службу (ГНС). ГНС была зарегистрирована ранее, а создание ГТС затянулось из-за оспаривания в суде конкурса на главу ведомства.

Работа ГНС и ГТС будет координироваться через Минфин.