КС Украины признал конституционной языковую статью закона "Об образовании"

Конституционный суд Украины признал соответствующей Основному закону норму закона "Об образовании", которая регламентирует использование государственного языка в школах для представителей национальных меньшинств, заявляет министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

"Языковая статья закона Украины "Об образовании" признана конституционной!!! Надежные источники, которым можно доверять", - написала Гриневич на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.