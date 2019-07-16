События

17:17 16.07.2019

КС Украины признал конституционной языковую статью закона "Об образовании"

1 мин читать
КС Украины признал конституционной языковую статью закона "Об образовании"

Конституционный суд Украины признал соответствующей Основному закону норму закона "Об образовании", которая регламентирует использование государственного языка в школах для представителей национальных меньшинств, заявляет министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

"Языковая статья закона Украины "Об образовании" признана конституционной!!! Надежные источники, которым можно доверять", - написала Гриневич на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Теги: #образование #гриневич #кс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:14 16.07.2019
ГБР расследует дело по факту возможного использования судьями КС служебного положения для влияния на экс-главу суда Шевчука

ГБР расследует дело по факту возможного использования судьями КС служебного положения для влияния на экс-главу суда Шевчука

15:29 16.07.2019
КС признал конституционным закон о декоммунизации

КС признал конституционным закон о декоммунизации

13:52 16.07.2019
Юлия Тимошенко: В Украине должен быть один приоритет - образование

Юлия Тимошенко: В Украине должен быть один приоритет - образование

21:18 12.07.2019
Депутаты обжаловали в Конституционном суде процедуру squeeze-out

Депутаты обжаловали в Конституционном суде процедуру squeeze-out

17:33 12.07.2019
Образовательным омбудсменом станет директор киевской спецшколы №148 Горбачев - Минобразования

Образовательным омбудсменом станет директор киевской спецшколы №148 Горбачев - Минобразования

12:27 09.07.2019
Все учебники должны быть доставлены в школы вовремя – Гриневич

Все учебники должны быть доставлены в школы вовремя – Гриневич

12:23 09.07.2019
Гриневич анонсировала создание Украинского центра развития образования

Гриневич анонсировала создание Украинского центра развития образования

12:20 09.07.2019
Образовательные закупки в текущем году должны быть осуществлены вовремя - Гриневич

Образовательные закупки в текущем году должны быть осуществлены вовремя - Гриневич

09:45 08.07.2019
В 25 украинских школах испытают новую программу SEE Learning

В 25 украинских школах испытают новую программу SEE Learning

10:24 06.07.2019
Вышинского могут освободить из-под стражи под залог из-за решения КС по норме статьи УПК

Вышинского могут освободить из-под стражи под залог из-за решения КС по норме статьи УПК

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГБР расследует дело по факту возможного использования судьями КС служебного положения для влияния на экс-главу суда Шевчука

Соучредитель monobank Дубилет назначен советником врио главы СБУ

КС признал конституционным закон о декоммунизации

Вице-канцлер Австрии согласовал экстрадицию Фирташа в США

Суд в Нидерландах не смог разрешить спор о "скифском золоте"

ПОСЛЕДНЕЕ

Закон о языке вступает в силу с 16 июля

Минюст зарегистрировал Государственную таможенную службу

Фактов вмешательства РФ в выборы в Украине в настоящее время не зафиксировано

Денисова заявляет о намерении вместе с Москальковой обратиться к президентам России и Украины с просьбой о помиловании ряда осужденных

Полиция начала расследование незаконной вырубки леса в Чугуевском районе

"Укрпошта" заявляет о принудительном закрытии отделения в центре Киева из-за передачи помещения Хозсуду Киева

Соучредитель monobank Дубилет назначен советником врио главы СБУ

Люстрационные инициативы Зеленского ограничат конституционные права значительного количества госслужащих

Вице-канцлер Австрии согласовал экстрадицию Фирташа в США

Суд в Нидерландах не смог разрешить спор о "скифском золоте"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА