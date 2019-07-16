События

17:03 16.07.2019

Фактов вмешательства РФ в выборы в Украине в настоящее время не зафиксировано

1 мин читать
Фактов вмешательства РФ в выборы в Украине в настоящее время не зафиксировано

По состоянию на текущий день в Службе безопасности Украины не фиксируют фактов вмешательства в избирательный процесс внеочередных выборов народных депутатов Украины со стороны Российской Федерации.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о том, фиксируются ли факты вмешательства РФ в украинские выборы, ври.о. главы СБУ Иван Баканов в ходе брифинга во вторник в пресс-центре СБ Украины сказал: "По состоянию на сейчас – нет".

"Даже если такие атаки и будут... мы готовы им противостоять", - добавил он.

В контексте угрозы возможного вмешательства в работу серверов ЦИК ври.о. главы СБУ отметил, что украинские профильные службы и ведомства заблаговременно готовились и отрабатывали на учениях пути противодействия такому вмешательству во время парламентских выборов.

"Мы достаточно хорошо готовились к этому событию (выборам нардепов – ИФ), и те учения, о которых я упоминал, как раз и были посвящены защите критической инфраструктуры, которая полностью копирует инфраструктуру Центральной избирательной комиссии, поэтому я считаю, что даже если такие атаки и будут, то мы хорошо подготовлены, и сможем достаточно эффективно им противостоять", - подчеркнул Баканов.

Внеочередные парламентские выборы в Украине назначены на 21 июля 2019 года.

Теги: #баканов #россия #украина #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:46 16.07.2019
Смешко выступает за ужесточение наказания за коррупцию

Смешко выступает за ужесточение наказания за коррупцию

17:41 16.07.2019
Более 280 тыс. украинцев временно сменили место голосования к выборам Рады - ЦИК

Более 280 тыс. украинцев временно сменили место голосования к выборам Рады - ЦИК

16:56 16.07.2019
Москалькова и Денисова обменялись списками заключённых россиян и украинцев

Москалькова и Денисова обменялись списками заключённых россиян и украинцев

16:46 16.07.2019
Денисова заявляет о намерении вместе с Москальковой обратиться к президентам России и Украины с просьбой о помиловании ряда осужденных

Денисова заявляет о намерении вместе с Москальковой обратиться к президентам России и Украины с просьбой о помиловании ряда осужденных

13:46 16.07.2019
Люстрационные инициативы Зеленского ограничат конституционные права значительного количества госслужащих

Люстрационные инициативы Зеленского ограничат конституционные права значительного количества госслужащих

13:26 16.07.2019
Вице-канцлер Австрии согласовал экстрадицию Фирташа в США

Вице-канцлер Австрии согласовал экстрадицию Фирташа в США

13:23 16.07.2019
Посольством Украины в РФ продолжит руководить временный поверенный, пояснил замглавы Офиса президента

Посольством Украины в РФ продолжит руководить временный поверенный, пояснил замглавы Офиса президента

13:00 16.07.2019
Все материалы предвыборной агитации с 16 июля должны быть на украинском языке с учетом начала действия закона о языке

Все материалы предвыборной агитации с 16 июля должны быть на украинском языке с учетом начала действия закона о языке

12:46 16.07.2019
Все материалы предвыборной агитации с 16 июля должны быть на украинском языке с учетом начала действия закона о языке - Нацсовет

Все материалы предвыборной агитации с 16 июля должны быть на украинском языке с учетом начала действия закона о языке - Нацсовет

12:18 16.07.2019
Проведение досрочных местных выборов укрепит позиции криминалитета в местных органах власти, считает Садовой

Проведение досрочных местных выборов укрепит позиции криминалитета в местных органах власти, считает Садовой

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КС Украины признал конституционной языковую статью закона "Об образовании"

ГБР расследует дело по факту возможного использования судьями КС служебного положения для влияния на экс-главу суда Шевчука

Соучредитель monobank Дубилет назначен советником врио главы СБУ

КС признал конституционным закон о декоммунизации

Вице-канцлер Австрии согласовал экстрадицию Фирташа в США

ПОСЛЕДНЕЕ

КС Украины признал конституционной языковую статью закона "Об образовании"

Закон о языке вступает в силу с 16 июля

Минюст зарегистрировал Государственную таможенную службу

ГБР расследует дело по факту возможного использования судьями КС служебного положения для влияния на экс-главу суда Шевчука

Полиция начала расследование незаконной вырубки леса в Чугуевском районе

"Укрпошта" заявляет о принудительном закрытии отделения в центре Киева из-за передачи помещения Хозсуду Киева

Соучредитель monobank Дубилет назначен советником врио главы СБУ

КС признал конституционным закон о декоммунизации

Суд в Нидерландах не смог разрешить спор о "скифском золоте"

В Ирпене юноша пытался застрелить свою бывшую девушку и ее нового ухажера, затем покончил жизнь самоубийством

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА