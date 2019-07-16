Денисова заявляет о намерении вместе с Москальковой обратиться к президентам России и Украины с просьбой о помиловании ряда осужденных

Уполномоченные по правам человека в Украине и России намерены обратиться к президентам двух стран с просьбой о помиловании ряда осужденных.

"Мы обсудили, что обратимся к руководителям наших стран по рассмотрению некоторых кейсов - некоторых наших граждан и граждан вашей страны о помиловании и какие-то другие методы, чтобы они были освобождены", - сказала во вторник уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на совместной пресс-конференции с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.

Денисова сообщила, что привезла для Москальковой список из 150 граждан Украины, которые содержатся на территории России, включая 24 украинских моряков.

Украинский омбудсмен сказала, что поддерживает предложение Москальковой о необходимости оказания медицинской помощи содержащимся под стражей.

"Мы расширили количество кейсов, по которым есть возможность рассмотрения вопросов об оказании медицинского обеспечения, обслуживания и помощи независимыми докторами", - подчеркнула Денисова.

В свою очередь Москалькова сказала, что в ходе встречи с украинской коллегой "обговорили вопрос в виде обращения о помиловании ряда граждан".

Она отметила, что пока не будет называть фамилии этих граждан, чтобы "не зародить их надежду раньше времени, поскольку этот вопрос требует очень серьезной проработки".

По ее словам, в ходе встречи с Денисовой было рассмотрено "около десятка отдельных кейсов граждан, которые нуждаются в помощи и поддержке".

"Я намерена обратиться к руководству Федеральной службы исполнения наказаний России с просьбой допустить независимых врачей для того, чтобы устранить сомнения между разными медицинскими заключениями по поводу, например, гражданина Украины Павла Гриба", - сказала Москалькова.

Она пояснила, что российские врачи дали консультацию, что Грибу не нужна операция, она может нанести вред здоровью, а украинские врачи считают, что операция необходима.