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16:10 16.07.2019

Полиция начала расследование незаконной вырубки леса в Чугуевском районе

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Полиция начала расследование незаконной вырубки леса в Чугуевском районе

Полиция начала уголовное производство в связи с незаконной вырубкой деревьев в Чугуево-Бабчанском лесхозе в Харьковской области.

"В Чугуевский отдел полиции поступило заявление о том, что на нескольких участках Чугуево-Бабчанского лесного хозяйства было выявлено пять грузовиков со спиленной древесиной. Во время осмотра было установлено, что на автомобилях перевозили 85 деревьев, из них на 74 отсутствовали электронные чипы. Также у водителей не было никаких подтверждающих документов на перемещение или хранения данного вида древесины", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины

В ходе первоочередных следственных действий сотрудники полиции установили владельцев изъятых транспортных средств и допросили свидетелей. В ГП "Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство" направлен запрос, чтобы установить владельца или постоянного лесопользователя лесов и получить соответствующую документацию (договоры, товарно-транспортные накладные, протоколы согласование стоимости услуг на погрузку, разгрузку и перевозку древесины, сведения материально-денежной оценки).

Кроме того, планируется проверка этого лесного хозяйства с привлечением специалистов государственной экологической службы в Харьковской области для того, чтобы установить ущерб, нанесенный вырубкой леса.

По словам активиста, борющегося с незаконными вырубками леса в Харьковской области, Богдана Черемского, только в машинах, задержанных полицией, было древесины приблизительно на 10 млн.грн. "Это были 4 лесовоза и фура со спиленными дубами. Общий объем (древесины - ИФ) - в районе 100 кубов, это порядка 10 млн.грн. Но это всего песчинка в море незаконной вырубке лесов в Харьковской области", - рассказал он агентству.

Теги: #вырубка #полиция
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