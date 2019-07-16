События

15:30 16.07.2019

Соучредитель monobank Дубилет назначен советником врио главы СБУ

1 мин читать
Соучредитель monobank Дубилет назначен советником врио главы СБУ

Соучредитель monobank Дмитрий Дубилет назначен советником временно исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова.

Соответствующую информацию агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили в СБУ.

Дубилет в своем Telegram-канале сообщил, что его пригласили принять участие в нескольких проектах по борьбе с коррупцией в Украине, в которых он участвует как эксперт по информационным технологиям.

"Это не значит, что я пошел в политику. Я продолжаю заниматься monobank и бизнесом в целом. Просто теперь мой рабочий день станет на несколько часов длиннее", - утверждает он.

По словам Дубилета, Украина не может нормально развиваться из-за коррупции, а технологии - лучший способ борьбы с нею.

Теги: #дубилет #сбу #кадры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:36 15.07.2019
Генпродюсер NewsOne Голованов побывал на допросе в СБУ в связи с намерением телеканала провести телемост с телеканалом страны-агрессора

Генпродюсер NewsOne Голованов побывал на допросе в СБУ в связи с намерением телеканала провести телемост с телеканалом страны-агрессора

14:22 15.07.2019
Новый член Нацсовета по телерадиовещанию Зиневич утверждает, что не является "человеком Коломойского"

Новый член Нацсовета по телерадиовещанию Зиневич утверждает, что не является "человеком Коломойского"

17:01 13.07.2019
Зеленский поручил новому главе Херсонской ОГА до конца года обеспечить полное обустройство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак", иначе – увольнение

Зеленский поручил новому главе Херсонской ОГА до конца года обеспечить полное обустройство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак", иначе – увольнение

16:31 13.07.2019
Нефьодов уволился из МЭРТ, с понедельника – в ГНС

Нефьодов уволился из МЭРТ, с понедельника – в ГНС

15:30 13.07.2019
Зеленский представил нового главу Херсонской облгосадминистрации Юрия Гусева

Зеленский представил нового главу Херсонской облгосадминистрации Юрия Гусева

14:06 13.07.2019
СБУ проводит следственные действия по делу обстрела телеканала "112.Украина"

СБУ проводит следственные действия по делу обстрела телеканала "112.Украина"

14:02 13.07.2019
Зеленский будет "очень просить" Гройсмана помочь в увольнении главы Укртрансбезопасности Ноняка

Зеленский будет "очень просить" Гройсмана помочь в увольнении главы Укртрансбезопасности Ноняка

13:56 13.07.2019
Зеленский заявил о намерении провести конкурс на должность главы Одесской ОГА

Зеленский заявил о намерении провести конкурс на должность главы Одесской ОГА

11:48 13.07.2019
Зеленский призвал и.о. главы ГФС Власова написать заявление об отставке, тот пообещал сделать это сегодня же

Зеленский призвал и.о. главы ГФС Власова написать заявление об отставке, тот пообещал сделать это сегодня же

13:07 12.07.2019
СБУ не предоставила разрешение Надежде Савченко на пересечение "линии разграничения" на Донбассе – Тука

СБУ не предоставила разрешение Надежде Савченко на пересечение "линии разграничения" на Донбассе – Тука

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КС признал конституционным закон о декоммунизации

Вице-канцлер Австрии согласовал экстрадицию Фирташа в США

Суд в Нидерландах не смог разрешить спор о "скифском золоте"

Двое украинских военных ранены на Донбассе в понедельник – штаб ООС

Передача Вышинского России невозможна, ведь он формально гражданин Украины – Луценко

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция начала расследование незаконной вырубки леса в Чугуевском районе

"Укрпошта" заявляет о принудительном закрытии отделения в центре Киева из-за передачи помещения Хозсуду Киева

КС признал конституционным закон о декоммунизации

Люстрационные инициативы Зеленского ограничат конституционные права значительного количества госслужащих

Вице-канцлер Австрии согласовал экстрадицию Фирташа в США

Суд в Нидерландах не смог разрешить спор о "скифском золоте"

В Ирпене юноша пытался застрелить свою бывшую девушку и ее нового ухажера, затем покончил жизнь самоубийством

В Ривненской области из-за отравления в кафе госпитализировали 39 человек

Трамп направил в сенат предложение назначить Эспера главой Пентагона

До завершения процесса волеизъявления граждан спасатели ГСЧС перешли на усиленный режим несения службы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА