Соучредитель monobank Дубилет назначен советником врио главы СБУ

Соучредитель monobank Дмитрий Дубилет назначен советником временно исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова.

Соответствующую информацию агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили в СБУ.

Дубилет в своем Telegram-канале сообщил, что его пригласили принять участие в нескольких проектах по борьбе с коррупцией в Украине, в которых он участвует как эксперт по информационным технологиям.

"Это не значит, что я пошел в политику. Я продолжаю заниматься monobank и бизнесом в целом. Просто теперь мой рабочий день станет на несколько часов длиннее", - утверждает он.

По словам Дубилета, Украина не может нормально развиваться из-за коррупции, а технологии - лучший способ борьбы с нею.