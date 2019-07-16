Люстрационные инициативы Зеленского ограничат конституционные права значительного количества госслужащих

Инициативы, заложенные в законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" относительно очищения власти", поданный президентом Владимиром Зеленским, являются политическим решением и ограничат конституционные права значительного количества госслужащих, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" юристы.

Адвокат и общественный деятель Алексей Бежевец напомнил, что, согласно инициативам Зеленского, под люстрацию попадают руководители органов исполнительной власти, "фактически - все руководство исполнительной власти Украины, включая правоохранительные органы", а также руководители предприятий оборонного комплекса и ряда государственных предприятий, занимающих соответствующие должности с 23 февраля 2014 до 19 мая 2019 года.

"Фактически, предлагается признать, учитывая цель люстрации, которая остается без изменений, что все действия, которые предпринимались исполнительной властью в указанный период, были направлены на "подрыв национальной безопасности и обороны Украины или противоправное нарушение прав и свобод человека". Это политическое решение, на мой взгляд, оно не является обоснованным. Ставить знак равенства между режимом Виктора Януковича и государственной властью Украины последних пяти лет - неуместно и безосновательно", - сказал он.

Бежевец подчеркнул, что "такой подход приводит к существенному ограничению конституционных прав значительного количества госслужащих, так как, согласно Конституции Украины, граждане имеют право принимать участие в управлении государственными делами, быть избранными в органы государственной власти и органов местного самоуправления, пользуются равным правом доступа к государственной службе, а также к службе в органах местного самоуправления".

Юрист отметил, что в перечень должностей, по которым предлагается осуществлять люстрацию, дополнительно включены также должности, которые не могут занимать люстрированные лица.

"Люстрацию предлагается распространить и на выборные должности в органах власти и местного самоуправления, в то время, как сейчас на выборные должности эти процедуры не распространяются. Это все мэры, председатели советов, президент Украины и т.д. Однако, в том-то и суть выборных должностей, что на них избираются голосованием, получая представительный мандат от народа, а не назначаются "сверху", - сказал он.

При этом Бежевец подчеркнул, что законопроект Зеленского предлагает разрешить занимать государственные должности ранее уже люстрованным секретарю Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) и его заместителям, руководителям региональных прокуратур и органов Службы безопасности (СБУ), Министерства внутренних дел (МВД), налоговой и таможенной служб.

"Похоже, что это конъюнктурная норма под определенные властные персоналии времен Януковича", - считает юрист.

В свою очередь, советник юридической фирмы Ario Law Firm Кирилл Юхно считает, что "предложенные инициативы нарушают нормы Конституции Украины и права граждан быть избранными в органы государственной власти".

"Действия лиц, которых предложено люстрировать, не получили категорической негативной (преступной) юридической оценки ни в одном нормативно-правовом акте, в отличие от оценки событий конца 2013-начала 2014 года", - подчеркнул он.

Юхно также предположил, что в случае принятия законопроекта Зеленского о люстрации 2014-2019, "очевидной является вероятность в последующем признания данного закона неконституционным".

"Очень похоже на то, что реальной целью данного законопроекта является либо подготовка общества к признанию неконституционным закона об очищении власти (люстрации) 2014 года, либо предвыборная агитация", - считает Юхно.

Как сообщалось, Зеленский внес законопроект, который предлагает распространить действие закона о люстрации (очищении власти) на экс-президента Украины Петра Порошенко, действующего главу Нацбанка (НБУ) Якова Смолия, премьера Владимира Гройсмана и его заместителей, спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

Под новую люстрацию должны также попасть главы и члены Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), а также нацкомиссий, осуществляющих госрегулирование в сферах связи и информатизации (НКРСИ), рынков ценных бумаг (НКЦБФР) и финансовых услуг (Нацкомфинуслуг). Помимо указанных лиц, в предложенном Зеленским законопроекте также значатся первый заместитель и заместители спикера Рады, главы Антимонопольного комитета, Фонда госимущества, генпрокурор, главы Службы безопасности, Службы внешней разведки.

Между тем послы G7 в совместном заявлении отмечают, что невыборочная люстрация нарушает демократические нормы. По их мнению, сейчас политическая ситуация в Украине не сравнима с той, которая была после событий 2014 года.

Закон о люстрации был принят после смены власти в Украине в 2014 году. Он предполагает ограничение доступа к госслужбе и работе в органах местного самоуправления для лиц, занимавших руководящие должности при прежних политических режимах, а также для сотрудников спецслужб б.СССР, для лиц, подозреваемых в причастности к коррупции. Под действие этого закона в основном подпали лица, так или иначе связанные с экс-президентом страны Виктором Януковичем.