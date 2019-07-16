Вице-канцлер Австрии согласовал экстрадицию Фирташа в США

Вице-канцлер Австрии Клеменс Яблонер дал свое согласие на выдачу украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США, говорится в заявлении, поступившем во вторник в распоряжение агентства "Интерфакс".

"По поводу экстрадиции Фирташа министерство юстиции Австрии может сообщить следующее: вице-канцлер министр юстиции Клеменс Яблонер согласовал его экстрадицию", - говорится в документе.

"Дальнейшая организация выдачи (Фирташа - ИФ) является сферой ответственности иной юрисдикции и входит в обязанности местного суда по уголовным делам Вены", - отмечается в заявлении.

Председатель совета группы компаний Group DF Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США, выданному в 2013 году. При прежней американской администрации украинского бизнесмена обвинили в том, что он с помощью взяток на общую сумму $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США компании Boeing. Фирташ все обвинения отвергает и называет их политически мотивированными, направленными на ограничение его влияния на процессы на Украине.

В конце июня Верховный суд Австрии подтвердил законность принятого в феврале 2017 года решения низшей инстанции - Высшего земельного суда Вены - об экстрадиции Фирташа.

После этого постановления суда в Минюсте Австрии отмечали, что как только в ведомство поступит письменное решение суда, то в процесс, согласно австрийскому закону о выдаче и правовой помощи, вступит министр юстиции страны.