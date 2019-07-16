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12:27 16.07.2019

Суд в Нидерландах не смог разрешить спор о "скифском золоте"

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Суд в Нидерландах не смог разрешить спор о "скифском золоте"

Апелляционный суд Амстердама просит дополнительную информацию по спору Украины и музеев Крыма за так называемое "скифское золото", окончательное решение может вынести через 6-9 месяцев.

"Стороны представили свои мнения с объяснениями и мнениями экспертов, но Апелляционному суду, тем не менее, необходима дополнительная информация", - говорится в пресс-релизе суда.

"Сторонам предоставляется два месяца для предоставления запрашиваемой информации. Затем суд рассмотрит дело дальше. Окончательное решение можно ожидать через 6-9 месяцев", - решил суд.

Теги: #скифское_золото #суд
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