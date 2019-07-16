В Ирпене юноша пытался застрелить свою бывшую девушку и ее нового ухажера, затем покончил жизнь самоубийством

В г.Ирпень (Киевская обл.) молодой человек стрелял в свою бывшую девушку и ее нового парня, они ранены. Сам нападавший после задержания покончил жизнь самоубийством в отделении полиции.

Как сообщил во вторник отдел коммуникации полиции Киевской области, вечером на линию 102 поступила информация о том, что на одной из улиц Ирпеня раздаются выстрелы.

Прибывшие по указанному адресу правоохранители установили, что в девушку и юношу стреляли из травматического оружия в голову сзади. Потерпевших госпитализировали.

Полицейские выяснили, что к совершению покушения на умышленное убийство причастен 19-летний житель Гостомеля. Наряды полиции вскоре задержали на одной из улиц Гостомеля вероятного нападающего. При проведении поверхностного осмотра у него обнаружен предмет, похожий на пистолет.

На задержанного надели наручники и доставили его в Ирпенский отдел полиции для составления процессуальных документов по задержанию и изъятию оружия.

В помещении полиции мужчина неизвестным образом освободил одну руку из наручников, выхватил пистолет и начал угрожать им правоохранителям. Осознавая опасность, полицейские достали табельное огнестрельное оружие.

"В это время мужчина с оружием в руках внезапно развернул пистолет к виску и выстрелил себе в голову. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь 19-летнего мужчины, он умер через несколько часов в больнице",- подчеркивается в сообщении.

Происшедшее в отделе полиции зафиксировано камерами видеонаблюдения. Для выяснения всех обстоятельств и предоставления правовой оценки действиям сотрудников полиции создана специальная комиссия, идет служебное расследование. Работают сотрудники Госбюро расследований и управления внутренней безопасности. Руководство полиции области взяло под личный контроль это дело.

Открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.