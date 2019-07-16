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09:17 16.07.2019

В Ривненской области из-за отравления в кафе госпитализировали 39 человек

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В Ривненской области из-за отравления в кафе госпитализировали 39 человек

В инфекционное отделение пгт. Мизоч Здолбуновского района Ривненской области с диагнозом пищевое отравление госпитализированы 39 человек, (из них 8 детей), которые накануне отравились на свадьбе, в одном из местных кафе, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"15 июля в инфекционное отделение Здолбуновской районной больницы с признаками пищевого отравления госпитализированы 39 человек (из них 8 детей), которые находились на свадьбе в кафе "Гурман" в пгт. Мизоч (всего кафе посетило около 100 человек)", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС во вторник утром.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Теги: #ривненская_область #отравление
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