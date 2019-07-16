Трамп направил в сенат предложение назначить Эспера главой Пентагона

Президент США Дональд Трамп в понедельник направил в сенат запрос на утверждение главой Пентагона Марка Эспера, сообщает американское оборонное ведомство.

"В 15:04 сегодня, сенат получил официальное уведомление от президента о выдвижении кандидатуры Марка Эспера на пост министра обороны", - отмечается в пресс-релизе Пентагона. В нем указывается, что на время процедуры утверждения Эспер прекращает выполнять функции и.о. министра обороны США. При этом он пока оставит за собой пост министра армии США.

Как сообщалось, на время рассмотрения кандидатуры Эспера, исполнять обязанности главы Пентагона будет министр ВМС Ричард Спенсер.

Эспер - ветеран войны с Ираком 1990-1991 года. Он ушел в отставку в звании подполковника. Эспер работал в исследовательском центре "Наследие", в аппарате Сената и в коммерческих структурах. В ноябре 2017 года Эспер стал министром армии США.

В минувшем июне президент США Дональд Трамп сообщил, что предыдущий и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан решил отказаться от борьбы за "постоянный" пост министра обороны.