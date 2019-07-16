События

08:06 16.07.2019

В Ровенской области из-за отравления в кафе госпитализировали 39 человек – ГСЧС

1 мин читать
В Ровенской области из-за отравления в кафе госпитализировали 39 человек – ГСЧС

В инфекционное отделение пгт. Мизоч Здолбуновского района Ровенской области с диагнозом пищевое отравление госпитализированы 39 человек, (из них 8 детей), которые накануне отравились на свадьбе, в одной из местных кафе, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"15 июля в инфекционное отделение Здолбуновской районной больницы с признаками пищевого отравления госпитализированы 39 человек (из них 8 детей), которые находились на свадьбе в кафе "Гурман" в пгт. Мизоч (всего кафе посетило около 100 человек)", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС во вторник утром.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Теги: #ровенская #украина #отравление #кафе
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:30 16.07.2019
До завершения процесса волеизъявления граждан спасатели ГСЧС перешли на усиленный режим несения службы

До завершения процесса волеизъявления граждан спасатели ГСЧС перешли на усиленный режим несения службы

08:16 16.07.2019
Во вторник в отдельных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

Во вторник в отдельных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

07:21 16.07.2019
За минувшие сутки на Донбассе один военнослужащий ВСУ погиб, еще трое получили ранения – штаб ООС

За минувшие сутки на Донбассе один военнослужащий ВСУ погиб, еще трое получили ранения – штаб ООС

06:43 16.07.2019
Кличко проинспектировал реконструкцию стадиона "Русановец"

Кличко проинспектировал реконструкцию стадиона "Русановец"

03:06 16.07.2019
Таможенник, организовавший схему по беспрепятственному растоможиванию автомобилей задержан при получении взятки- прокуратура

Таможенник, организовавший схему по беспрепятственному растоможиванию автомобилей задержан при получении взятки- прокуратура

02:06 16.07.2019
В Шевченковском районе столицы оперативники задержали псевдоминера

В Шевченковском районе столицы оперативники задержали псевдоминера

00:03 16.07.2019
У Зеленского допускают возможность досрочных местных выборов

У Зеленского допускают возможность досрочных местных выборов

22:53 15.07.2019
Полицейским Краматорска сдались двое боевиков НВФ

Полицейским Краматорска сдались двое боевиков НВФ

19:31 15.07.2019
Украина продлила на 2020г действие эмбарго на российские товары

Украина продлила на 2020г действие эмбарго на российские товары

08:33 15.07.2019
В Луцке из-за отравления в пиццерии госпитализировали 10 человек

В Луцке из-за отравления в пиццерии госпитализировали 10 человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Двое украинских военных ранены на Донбассе в понедельник – штаб ООС

Передача Вышинского России невозможна, ведь он формально гражданин Украины – Луценко

Вышинский против своего обмена и намерен добиться оправдания в украинском суде – Москалькова

Сторона обвинения будет настаивать на продлении содержания Вышинского под стражей из-за рисков, что он покинет Украину

Российский омбудсмен настаивает на наличии у Сенцова гражданства РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Замминистра обороны Саудовской Аравии встретился со спецпосланником генсека ООН по Йемену

Помпео считает необходимым творческий подход США и КНДР к переговорам между двумя странами

Глава МИД Ирана считает, что Трамп не хочет войны с Ираном, но в его окружении есть желающие начать конфликт

ЕС продлил свои санкции в отношении физических и юридических лиц КНДР

Совет ЕС принял меры воздействия на Турцию в связи с бурением кипрского шельфа

Каждый пятый американец-пользователь Twitter подписан на Трампа – опрос

Нетаньяху критикует Европу за мягкость к Ирану

Республиканцы в конгрессе критикуют Трампа за расистские высказывания в адрес демократов

Республиканцы в конгрессе критикуют Трампа за расистские высказывания в адрес демократов

Парк 95-й ОДШБр ВСУ пополнился новыми БТР-3ДЕ - Минобороны

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА