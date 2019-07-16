За минувшие сутки на Донбассе один военнослужащий ВСУ погиб, еще трое получили ранения – штаб ООС

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 19 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 6 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб и трое получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - говорится в сообщении, на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Боевики применили вооружения, запрещенные Минскими договоренностями.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил: четыре раза вблизи Водяного - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и произошло боестолкновение; дважды возле Широкино - из стрелкового оружия; неподалеку Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; два раза окраину Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; трижды в районе населенного пункта Павлополь - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Красногоровки - из крупнокалиберного пулемета", - отметили в штабе ООС.

Также обстрелам подверглись населенные пункты: Луганское, Новоолександровка, Попасная, Крымское.

С начала текущих суток боевики два раза обстреляли позиции Объединенных сил.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников: возле Опытного - из минометов калибра 120 и 82 мм. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны один раз: вблизи Крымского - из миномета калибра 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия", - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки один боевик НВФ были уничтожен, и один получил ранения.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.