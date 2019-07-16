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06:49 16.07.2019

Помпео считает необходимым творческий подход США и КНДР к переговорам между двумя странами

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Помпео считает необходимым творческий подход США и КНДР к переговорам между двумя странами

 Госсекретарь СМША Майк Помпео заявил, что Северной Корее и Соединенным Штатам надо более творчески подходить к решению вопросов, обсуждаемых на двухсторонних переговорах.

"Надеюсь, что Северная Корея придет за стол переговоров с новыми идеями, которые она не высказывала в первый раз. Мы надеемся, что тоже будем немного креативнее", - сказал дипломат в радиопередаче "The Sean Hannity Show".

Помпео добавил: "Миссия президента не изменилась: добиться полной и окончательной денуклеаризации Северной Кореи таким образом, чтобы мы смогли это проверить. Именно эта задача ставится на переговорах".

Госсекретарь не сообщил, когда планируется возобновление переговоров между США и КНДР. Принципиальная договоренность о восстановлении прерванного на ханойском саммите США-КНДР переговорного процесса была достигнута во время встречи Трампа и Ким Чен Ына в июне на границе между двумя корейскими государствами.

Теги: #преговоры #сша #кндр #подход
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