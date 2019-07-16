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00:03 16.07.2019

У Зеленского допускают возможность досрочных местных выборов

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У Зеленского допускают возможность досрочных местных выборов

В Офисе президента Украины рассматривают возможность проведения досрочных выборов в органы местного самоуправления, сообщил представитель главы государства в Верховной Раде, кандидат в народные депутаты по списку партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук.

"Будет это осуществлено следующей осенью или это может быть осуществлено еще и до этого – мы рассматриваем разные варианты, как наиболее эффективно перезагрузить всю системы, которая касается отношений "власть и человек", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV в понедельник вечером.

"Владимир Зеленский шел с четким пониманием того, что нас не интересует вопрос смены лиц в действующей системе власти. Если ты бросишь свежий огурец в бочку с прокисшими огурцами, он станет прокисшим огурцом", - отметил Стефанчук, добавив, что задача новой властной команды – смена системы власти.

Очердные местные выборы в Украине должны состояться в 2020 году.

Теги: #зеленский #украина #выборы
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