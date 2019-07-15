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22:53 15.07.2019

Полицейским Краматорска сдались двое боевиков НВФ

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Полицейским Краматорска сдались двое боевиков НВФ

Двое жителей Донецкой области, учувствовавшие в рядах боевиков незаконных вооруженных формирований, сдались сотрудникам полиции в Краматорске, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"В Краматорский отдел полиции обратились два местных жителя 1975 и 1979 рождения. Мужчины сообщили, что в мае 2014 года, поддавшись пропаганде, находились в рядах "служащих" так называемой "ДНР". Оба незаконно осуществляли контрольно-пропускной режим в районе Станкостроя в городе Краматорск. В их обязанности входили осмотр автотранспорта и проверка документов у водителей и пассажиров. В качестве оплаты - копейки и продукты питания", - говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции понедельник вечером.

После освобождения города бывшие наемники начали тщательно скрывали информацию о своей работе на террористов.

"Сейчас в отношении участников незаконного вооруженного формирования начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований". После того, как будет доказано, что на время пребывания в НВФ мужчины не совершали тяжких преступлений, они будут освобождены от уголовной ответственности", - подытожили в полиции.

Теги: #краматорск #боевики #украина #полиция
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