Нетаньяху критикует Европу за мягкость к Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник раскритиковал европейские страны за попытки спасти Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранскому атому, передает израильское ТВ.

"В Европе есть те, кто не проснется от угрозы, пока иранские ракеты с ядерными боеголовками не упадут на европейскую землю", - заявил он.

"Мы продолжим делать все необходимое, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия", - добавил Нетаньяху.

Он также сравнил ситуацию вокруг СВПД с "пацифизмом в 1930-е" в Европе, имея в виду бездействие европейских стран перед агрессивной внешней политикой Гитлера в преддверии Второй мировой войны.

Накануне ФРГ, Франция и Великобритания указали на необходимость продолжать диалог по проблеме СВПД, в том числе через совместную комиссию по СВПД.

Ранее в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что в Брюсселе полагают, что недавний отказ Тегерана от исполнения некоторых обязательств в рамках СВПД носит обратимый характер.

7 июля Иран в рамках второго этапа отказа от обязательств по СВПД объявил, что приступает к обогащению урана выше уровня в 3,67%.

Первый этап отказа от выполнения обязательств предусматривал прекращение вывоза излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды сверх допустимых СВПД объемов.