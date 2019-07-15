События

21:14 15.07.2019

В США погиб знаменитый боксер Пернелл Уитакер

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В США погиб знаменитый боксер Пернелл Уитакер

Экс-боксер, олимпийский чемпион Пернелл Уитакер скончался в результате автокатастрофы в городе Вирджиния-Бич на юго-востоке США, сообщает в понедельник полиция города.

Трагедия произошла в воскресенье вечером, спортсмена сбил автомобиль и от полученных травм он скончался на месте. Водитель, управлявший автомобилем, остался на месте происшествия и дождался полицию.

Уитакер, которому на момент гибели было 55 лет, в 1984 году получил золотую медаль на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в легкой весовой категории. Также он был серебряным призером Чемпионата мира по боксу 1982 года и победителем Панамериканских игр 1983 года. Перейдя в профессиональный бокс, Уитакер становился чемпионом в четырех весовых категориях.

Карьеру в боксе Уитакер оставил в 2001 году. Его считают одним из сильнейших в истории боксеров, исповедовавших защитный стиль ведения боя.

Теги: #уитакер #сша #боксер #гибель
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