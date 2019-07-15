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19:52 15.07.2019

ООН в проектах докладов по коренным народам проигнорировала проблемы крымских татар – экс-представитель президента в АРК

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ООН в проектах докладов по коренным народам проигнорировала проблемы крымских татар – экс-представитель президента в АРК

Крымская проблематика была проигнорирована в проектах докладов ООН, обнародованных на очередной сессии Экспертного механизма ООН по правам коренных народов (ЭМПКН) в Женеве, заявляет официальный докладчик от Украины, экс-постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

"В этом году представители правительств, народов и эксперты обсуждать важные доклады - по вопросам границ и перемещения, а также о признании и компенсаций коренным народам. Очевидна важность обоих тем для коренных народов Украины - как на оккупированных территориях, так и для перемещенных лиц. К сожалению, крымская проблематика в обоих проектах докладов ООН была полностью проигнорирована, несмотря на то, что отечественные организации вовремя подали в Экспертный механизм соответствующие предложения, цифры и факты", - написал Бабин на своей странице в соцсети Facebook в понедельник по итогам выступления на сессии ЭМПКН.

В ходе выступления он заявил об умалчивании судьбы 20 тысяч перемещенных крымских татар и указал на грубые нарушения международного права на полуострове со стороны РФ.

"Указал на практику политических требований, которые выдвигает РФ, удерживая в Крыму разного рода заложников, осуществляя тем самым акты государственного терроризма. Об этом подробнее доклад будет завтра, в другом интересном городе", - добавил Бабин.

12-я сессия Экспертного механизма ООН по правам коренных народов проходит 15-16 июля в Женеве. Во вторник, 16 июля, запланировано проведение Координационного совещания механизмов ООН по правам коренных народов в режиме закрытого заседания.

Теги: #оон #крымские_татары
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