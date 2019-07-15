События

19:37 15.07.2019

Двое украинских военных ранены на Донбассе в понедельник – штаб ООС

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Двое украинских военных ранены на Донбассе в понедельник – штаб ООС

Двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины в понедельник с полуночи, сообщается на странине операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

"С начала суток враг семь раз нарушил режим прекращения огня… Вследствие вражеских обстрелов два военнослужащего получили ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сводке.

Как отмечается в сообщении, боевики обстреливали позиции подразделений Объединенных сил с применением запрещенного минского соглашениями оружия - минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Теги: #оос #сводка
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Интерфакс-Украина
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