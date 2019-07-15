Посольство просит полицию разобраться с нападением на украинцев, которые строят линию метро в Варшаве

Посольство Украины в Польше возмущено нападением в Варшаве на граждан Украины, которые легально там работают, просит полицию и другие органы власти выяснить все обстоятельства и наказать виновных.

"Однозначно осуждаем позорный и опасный поступок против граждан Украины, которые легально трудоустроены на строительстве метро в Варшаве и добросовестно делают доброе дело для жителей столицы Польши. Обращаемся к полиции и другим органам власти с просьбой выяснить все обстоятельства преступления, найти и привлечь виновных к ответственности, а также предотвращать подобные инциденты в будущем", - говорится в сообщении посольства на странице в Фейсбуке в понедельник.

В диппредставительстве отметили, что в этом случае консульский отдел посольства до сих пор не получил обращения от пострадавших граждан Украины. В настоящее время данный инцидент находится на контроле консульского отдела посольства Украины в Варшаве.

"Украинцам в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Польши советуем немедленно обращаться в посольство или консульские учреждения в Польше", - рекомендуют в посольстве.

Как сообщали СМИ, в Варшаве в ночь на 13 июля в квартиру украинцев, которые строят линию метро в городе, неизвестные бросили зажженный "коктейль Молотова", а подъезд в доме исписали оскорбительными словами.