События

19:30 15.07.2019

Посольство просит полицию разобраться с нападением на украинцев, которые строят линию метро в Варшаве

1 мин читать
Посольство просит полицию разобраться с нападением на украинцев, которые строят линию метро в Варшаве

Посольство Украины в Польше возмущено нападением в Варшаве на граждан Украины, которые легально там работают, просит полицию и другие органы власти выяснить все обстоятельства и наказать виновных.

"Однозначно осуждаем позорный и опасный поступок против граждан Украины, которые легально трудоустроены на строительстве метро в Варшаве и добросовестно делают доброе дело для жителей столицы Польши. Обращаемся к полиции и другим органам власти с просьбой выяснить все обстоятельства преступления, найти и привлечь виновных к ответственности, а также предотвращать подобные инциденты в будущем", - говорится в сообщении посольства на странице в Фейсбуке в понедельник.

В диппредставительстве отметили, что в этом случае консульский отдел посольства до сих пор не получил обращения от пострадавших граждан Украины. В настоящее время данный инцидент находится на контроле консульского отдела посольства Украины в Варшаве.

"Украинцам в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Польши советуем немедленно обращаться в посольство или консульские учреждения в Польше", - рекомендуют в посольстве.

Как сообщали СМИ, в Варшаве в ночь на 13 июля в квартиру украинцев, которые строят линию метро в городе, неизвестные бросили зажженный "коктейль Молотова", а подъезд в доме исписали оскорбительными словами.

Теги: #нападение #украинцы #польша
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:06 13.07.2019
На границе с Польшей у львовянки изъяли таблетки с псевдоэфедрином

На границе с Польшей у львовянки изъяли таблетки с псевдоэфедрином

11:55 11.07.2019
Команда президента готовит внедрение системы цифровой идентификации граждан

Команда президента готовит внедрение системы цифровой идентификации граждан

04:32 09.07.2019
Возле границы Украины и Польши задержали 5 граждан Турции

Возле границы Украины и Польши задержали 5 граждан Турции

15:36 07.07.2019
Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше, 11 человек госпитализированы

Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше, 11 человек госпитализированы

17:14 05.07.2019
ГБР возбудило дело из-за нападения нардепа на председателя поселкового совета в Черниговской области

ГБР возбудило дело из-за нападения нардепа на председателя поселкового совета в Черниговской области

18:32 04.07.2019
Польша объявила розыск свидетелей "геноцида со стороны ОУН-УПА"

Польша объявила розыск свидетелей "геноцида со стороны ОУН-УПА"

15:27 03.07.2019
В Запорожье ревнивец облил свою девушку зажигательной смесью и поджог: она получила 90% ожогов тела

В Запорожье ревнивец облил свою девушку зажигательной смесью и поджог: она получила 90% ожогов тела

00:09 03.07.2019
США и Польша поддерживают реформы в Украине

США и Польша поддерживают реформы в Украине

16:19 29.06.2019
На украинско-польской границе задержаны 7 нелегальных мигрантов с Коморских островов

На украинско-польской границе задержаны 7 нелегальных мигрантов с Коморских островов

08:48 24.06.2019
На Волыни пограничники ликвидировали канал контрабанды табачных изделий на сумму 4 млн грн

На Волыни пограничники ликвидировали канал контрабанды табачных изделий на сумму 4 млн грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Двое украинских военных ранены на Донбассе в понедельник – штаб ООС

Передача Вышинского России невозможна, ведь он формально гражданин Украины – Луценко

Вышинский против своего обмена и намерен добиться оправдания в украинском суде – Москалькова

Сторона обвинения будет настаивать на продлении содержания Вышинского под стражей из-за рисков, что он покинет Украину

Российский омбудсмен настаивает на наличии у Сенцова гражданства РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

ООН в проектах докладов по коренным народам проигнорировала проблемы крымских татар – экс-представитель президента в АРК

Двое украинских военных ранены на Донбассе в понедельник – штаб ООС

Функции Мининформполитики в случае его ликвидации должны быть переданы в другое ведомство

Пропуск международных наблюдателей в Украину осуществляется по спискам от ЦИК и в приоритетном порядке

Передача Вышинского России невозможна, ведь он формально гражданин Украины – Луценко

Зеленский подчеркивает: президент - обычный участник дорожного движения, нарушившие ПДД сотрудники УГО будут привлечены к ответственности

Вышинский против своего обмена и намерен добиться оправдания в украинском суде – Москалькова

Сторона обвинения будет настаивать на продлении содержания Вышинского под стражей из-за рисков, что он покинет Украину

Здание суда в Киеве, где рассматривалось дело Вышинского, пикетировали "Нацкорпус", "Евросолидарность" и другие активисты

Украинские моряки включены в верифицируемые списки на обмен – Денисова

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА