Пропуск международных наблюдателей в Украину осуществляется по спискам от ЦИК и в приоритетном порядке

Пропуск международных наблюдателей в Украину для мониторинга внеочередных выборов в Верховную Раду осуществляется по спискам лиц, получившим аккредитацию в Центральной избирательной комиссии (ЦИК), подчеркнул глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

"Одни из основных усилий мы сосредотачиваем на усиленном контроле на каналах международного сообщения. Это в первую очередь связано с прибытием в Украину международных наблюдателей. Их пропуск будет осуществляться, и уже осуществляется по предварительным спискам лиц, получивших соответствующую аккредитацию в ЦИК, и в приоритетном порядке", - сказал Дейнеко на встрече с главой международной миссии Всемирного конгресса украинцев Евгением Чолием, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в понедельник.

Глава погранведомства отметил, что на шестом году гибридной агрессии РФ украинские пограничники имеют определенный опыт противостояния этому и готовы делиться своими навыками с другими странами.

В свою очередь, Чолий сообщил, что на парламентских выборах их миссия будет представлена 143 краткосрочными наблюдателями из 28 стран мира, а также будет 125 наблюдателей, чтобы следить за медиа-мониторингом.