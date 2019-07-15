События

18:59 15.07.2019

Передача Вышинского России невозможна, ведь он формально гражданин Украины – Луценко

2 мин читать
Передача Вышинского России невозможна, ведь он формально гражданин Украины – Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет о невозможности передачи российской стороне главного редактора "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского.

"Из разных разведывательных источников мне известно, что Вышинский - человек, который интересует руководителей Кремля больше всего. При этом нужно иметь в виду, что господин Вышинский формально является гражданином Украины. Поэтому передача его России невозможна. По крайней мере, до тех пор, пока украинский суд не вынесет решение в его деле – виновен он или нет", - прокомментировал Луценко журналистам возможное освобождение Вышинского из-под стражи и его обмен на украинских пленных, находящихся на территории России (слова генпрокурора процитировала в Фейсбуке его пресс-секретарь Лариса Сарган).

Как сообщалось, заседание Подольского районного суда Киева по делу в отношении Вышинского перенесено 15 июля было перенесено на 19 июля.

Защита Вышинского намерена на следующем судебном заседании настаивать на смене меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство с учетом решения Конституционного суда Украины, признавшего неконституционной норму УПК, которой суд фактически обязывался, выбирая меру пресечения, применять безальтернативную меру пресечения - содержание под стражей. Эта норма (ч. 5 ст. 176 УПК) применялась к подозреваемому в совершении государственной измены и других тяжких и особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины и преступлений, связанных с террористической деятельностью или деятельностью незаконных военизированных или вооруженных формирований.

15 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали Вышинского в Киеве. Тогда совместно с прокуратурой АР Крым они провели следственные действия (обыски) в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. Вышинскому объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

16 мая Вышинского привезли в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Херсонский суд уже несколько раз продлевал К.Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения.

4 марта Вышинский был этапирован из Херсона в Киев. С тех пор он находится в столичном следственном изоляторе. В Киеве проходят заседания суда по его делу.

Теги: #луценко #гпу #вышинский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:03 15.07.2019
Вышинский против своего обмена и намерен добиться оправдания в украинском суде – Москалькова

Вышинский против своего обмена и намерен добиться оправдания в украинском суде – Москалькова

17:58 15.07.2019
Сторона обвинения будет настаивать на продлении содержания Вышинского под стражей из-за рисков, что он покинет Украину

Сторона обвинения будет настаивать на продлении содержания Вышинского под стражей из-за рисков, что он покинет Украину

17:56 15.07.2019
Здание суда в Киеве, где рассматривалось дело Вышинского, пикетировали "Нацкорпус", "Евросолидарность" и другие активисты

Здание суда в Киеве, где рассматривалось дело Вышинского, пикетировали "Нацкорпус", "Евросолидарность" и другие активисты

16:53 15.07.2019
Суд по делу Вышинского перенесли на пятницу, 19 июля

Суд по делу Вышинского перенесли на пятницу, 19 июля

10:14 15.07.2019
Сегодня Вышинский по решению суда может выйти на свободу, хотя его можно было обменять на всех удерживаемых РФ украинцев - Сарган

Сегодня Вышинский по решению суда может выйти на свободу, хотя его можно было обменять на всех удерживаемых РФ украинцев - Сарган

06:02 13.07.2019
СБУ разоблачила на вымогательстве денег депутата Черкасского облсовета

СБУ разоблачила на вымогательстве денег депутата Черкасского облсовета

15:51 12.07.2019
НАБУ вызвало Луценко на допрос 15 июля - Сарган

НАБУ вызвало Луценко на допрос 15 июля - Сарган

17:33 11.07.2019
Луценко обещает привлечь к ответственности украинские телеканалы за пророссийскую пропаганду

Луценко обещает привлечь к ответственности украинские телеканалы за пророссийскую пропаганду

12:44 11.07.2019
Суд Евросоюза вскоре может вынести решения об отмене санкций ЕС против Януковича и его окружения – Сарган

Суд Евросоюза вскоре может вынести решения об отмене санкций ЕС против Януковича и его окружения – Сарган

15:01 10.07.2019
Венедиктов cообщил, что ему разрешили посетить журналиста Вышинского в СИЗО в Киеве

Венедиктов cообщил, что ему разрешили посетить журналиста Вышинского в СИЗО в Киеве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Двое украинских военных ранены на Донбассе в понедельник – штаб ООС

Вышинский против своего обмена и намерен добиться оправдания в украинском суде – Москалькова

Сторона обвинения будет настаивать на продлении содержания Вышинского под стражей из-за рисков, что он покинет Украину

Российский омбудсмен настаивает на наличии у Сенцова гражданства РФ

Россия не обязана выполнять решение суда по украинским морякам, но уважает его и готова к диалогу с Украиной и "двустороннему движению" – Москалькова

ПОСЛЕДНЕЕ

ООН в проектах докладов по коренным народам проигнорировала проблемы крымских татар – экс-представитель президента в АРК

Двое украинских военных ранены на Донбассе в понедельник – штаб ООС

Посольство просит полицию разобраться с нападением на украинцев, которые строят линию метро в Варшаве

Функции Мининформполитики в случае его ликвидации должны быть переданы в другое ведомство

Пропуск международных наблюдателей в Украину осуществляется по спискам от ЦИК и в приоритетном порядке

Зеленский подчеркивает: президент - обычный участник дорожного движения, нарушившие ПДД сотрудники УГО будут привлечены к ответственности

Украинские моряки включены в верифицируемые списки на обмен – Денисова

Российский омбудсмен настаивает на наличии у Сенцова гражданства РФ

Россия не обязана выполнять решение суда по украинским морякам, но уважает его и готова к диалогу с Украиной и "двустороннему движению" – Москалькова

Полное решение итальянского суда по нацгвардейцу Маркиву будет обнародовано в течение 60 дней – посол Италии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА