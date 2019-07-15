Передача Вышинского России невозможна, ведь он формально гражданин Украины – Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет о невозможности передачи российской стороне главного редактора "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского.

"Из разных разведывательных источников мне известно, что Вышинский - человек, который интересует руководителей Кремля больше всего. При этом нужно иметь в виду, что господин Вышинский формально является гражданином Украины. Поэтому передача его России невозможна. По крайней мере, до тех пор, пока украинский суд не вынесет решение в его деле – виновен он или нет", - прокомментировал Луценко журналистам возможное освобождение Вышинского из-под стражи и его обмен на украинских пленных, находящихся на территории России (слова генпрокурора процитировала в Фейсбуке его пресс-секретарь Лариса Сарган).

Как сообщалось, заседание Подольского районного суда Киева по делу в отношении Вышинского перенесено 15 июля было перенесено на 19 июля.

Защита Вышинского намерена на следующем судебном заседании настаивать на смене меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство с учетом решения Конституционного суда Украины, признавшего неконституционной норму УПК, которой суд фактически обязывался, выбирая меру пресечения, применять безальтернативную меру пресечения - содержание под стражей. Эта норма (ч. 5 ст. 176 УПК) применялась к подозреваемому в совершении государственной измены и других тяжких и особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины и преступлений, связанных с террористической деятельностью или деятельностью незаконных военизированных или вооруженных формирований.

15 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали Вышинского в Киеве. Тогда совместно с прокуратурой АР Крым они провели следственные действия (обыски) в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. Вышинскому объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

16 мая Вышинского привезли в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Херсонский суд уже несколько раз продлевал К.Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения.

4 марта Вышинский был этапирован из Херсона в Киев. С тех пор он находится в столичном следственном изоляторе. В Киеве проходят заседания суда по его делу.