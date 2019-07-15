Сторона обвинения будет настаивать на продлении содержания Вышинского под стражей из-за рисков, что он покинет Украину

Обвинение намерено настаивать на продление меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского в связи с наличием рисков, что тот может покинуть пределы Украины, заявил прокурор Евгений Комаровский.

Отвечая на вопрос о том, есть ли риски того, что после изменения меры пресечения Вышинский покинет территорию Украины, он сказал: "На следующем судебном заседании суд поставит на рассмотрение участников процесса вопрос целесообразности продолжения меры пресечения. Сторона обвинения... будет настраивать на наличии рисков".

"В настоящее время прокуратура отрабатывает все правовые механизмы в случае освобождения обвиняемого из-под стражи или применения в отношении него залога", - сказал Комаровский журналистам в понедельник в Киеве после завершения суда по делу Вышинского.

Он добавил, что сторона обвинения будет ходатайствовать, что суду необходимо продлить срок содержания под стражей, "поскольку риски... в настоящее время существуют". По словам прокурора, у следствия есть основания считать, что Вышинский может скрываться от органов следствия.

Комаровский подчеркнул, что прокуратура будет настаивать только на содержании Вышинского под стражей без альтернативы внесения залога.

15 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали Вышинского в Киеве. Тогда совместно с прокуратурой АР Крым они провели следственные действия (обыски) в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. Вышинскому объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

16 мая Вышинского привезли в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Херсонский суд уже несколько раз продлевал К.Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения.

4 марта Вышинский был этапирован из Херсона в Киев. С тех пор он находится в столичном следственном изоляторе. В Киеве проходят заседания суда по его делу.