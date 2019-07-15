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17:56 15.07.2019

Здание суда в Киеве, где рассматривалось дело Вышинского, пикетировали "Нацкорпус", "Евросолидарность" и другие активисты

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Представители националистических сил и партии "Европейская солидарность" проводили пикеты у здания Подольского районного суда Киева, где в понедельник слушалось дело в отношении главного редактора "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского.

Как сообщается в Telegram-канале партии "Национальный корпус", у здания суда проходила акция "Вышинский, не убежишь!" Националисты настаивают на том, что нельзя допустить освобождения Вышинского из-под стражи и затем его побега.

В свою очередь, представители партии "Европейская солидарность" также опасаются, что Вышинского могут освободить из-под стражи по решению суда.

"Вышинский является ценным кадром для российской машины пропаганды. Украина могла бы обменять его на заключенных украинцев, находящихся в российских тюрьмах. Но он будет выпущен на свободу. Потому что государственная измена уже не считается тяжким преступлением", - сказано в сообщении "Евросолидарности" в Фейсбуке.

Как сообщалось, заседание Подольского райсуда Киева по делу в отношении Вышинского перенесено на 19 июля.

15 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали Вышинского в Киеве. Тогда совместно с прокуратурой АР Крым они провели следственные действия (обыски) в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. Вышинскому объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

16 мая Вышинского привезли в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Херсонский суд уже несколько раз продлевал К.Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения.

4 марта Вышинский был этапирован из Херсона в Киев. С тех пор он находится в столичном следственном изоляторе. В Киеве проходят заседания суда по его делу.

Теги: #акции_протеста #нацкорпус #вышинский #евросолидарность
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