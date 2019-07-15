Российский омбудсмен настаивает на наличии у Сенцова гражданства РФ

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова убеждена, что у политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова имеется российское гражданство, указывая на наличие официальных документов, подтверждающих этот факт.

"Нет, он брал (гражданство РФ – ИФ). Есть паспорт, выписанный Сенцову. Ко мне пришли официальные документы из ФМС (Федеральная миграционная служба – ИФ), что он является гражданином РФ. Я исхожу из этого", - сказала Москалькова журналистам в понедельник в Киеве после заседания Подольского районного суда Киева по делу в отношении главного редактора "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского.

На замечание журналиста, что Сенцов отрицает наличие у него гражданства РФ, омбудсмен отметила: "Отрицают гражданство Украины Одинцов и Баранов (граждане РФ Максим Одинцов и Александр Баранов – ИФ), рыбаки, которые находились на территории Украины, но сегодня таково законодательство Украины, что пока нет указа президента, человек остается гражданином Украины. Тоже самое в отношении России – пока нет указа специального о выходе из гражданства, человек остается (с гражданством РФ – ИФ)".

При этом Москалькова добавила: "Сенцов является, на мой взгляд, и гражданином России, и гражданином Украины".

Как сообщалось, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества. Сенцов вину не признал, все обвинения отрицает.