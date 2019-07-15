Полное решение итальянского суда по нацгвардейцу Маркиву будет обнародовано в течение 60 дней – посол Италии

Посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа заявляет, что решение итальянского суда в отношении военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива будет обнародовано в течение 60 дней и до официальной публикации решения суда он не может комментировать это дело ввиду того, что судебная власть в Италии является независимой, сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Полное решение суда будет обнародовано в течение 60 дней. Тогда мы сможем более детально его изучить, в частности мотивационную часть. Для Италии это важная тема для всех институтов и медиа, ведь все хотят знать правду, и, в первую очередь, ее ищут родители Андреа Роккелле. Я понимаю всю тяжесть ситуации и передал всю информацию в свою страну", - сказал Чечилиа.

Что касается итальянских граждан, которые незаконно воюют на Донбассе на стороне сепаратистов, то, по его словам, суд Генуи уже принял первые решения о заключении на разные сроки.

"Италия поддерживает территориальную целостность и независимость Украины, поддерживает и продолжает санкции против РФ. Мы понимаем ваше беспокойство и то, насколько эта ситуация может повлиять на наши отношения. Мы постараемся найти общее решение и показать украинскому и итальянскому обществу открытость этого процесса", - отметил Чечилия.

В свою очередь, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в ходе встречи с послом заявил, что позиция правительства и президента Украины заключается в том, что решение суда политизировано и необъективно.

"Я хочу вам напомнить, что на Донбассе погибли более 10 тыс. человек. Там против Украины воюют и десятки наемников из Италии. В Украине есть несколько уголовных производств, где фигурируют граждане Италии, которые убивали украинцев. Мир зависит от наших решений. Мы будем инициировать переговоры высокого политического уровня. Мы хотели бы услышать, что правительство Италии так же заинтересовано в решении этой проблемы. Хотим видеть конкретные шаги. Ведь это может стать большим потенциальным конфликтом. Маркив был на войне и защищал Украину", - заявил глава МВД Украины.

Он добавил, что итальянское правительство и общество должны помнить, что Донбасс и Крым – это территория Украины, поэтому любое посещение гражданами Италии временно оккупированных Россией украинских территорий не через государственную границу Украины - нарушение украинских законов.

"Сотни итальянских граждан, среди которых и журналисты, нелегально находившихся на оккупированных территориях Донбасса и АР Крым. Они незаконно пересекли украинскую границу со стороны РФ. Поэтому я хочу, чтобы вы заняли четкую позицию, и мы разработали совместно план действий. Я бы не хотел, чтобы в Украине Италия ассоциировалась с пророссийским правительством, считалась сторонником сепаратистов и наемников. А сейчас в обществе именно такое мнение", - сказал Аваков.

При этом глава МВД подчеркнул, что Маркив реально не имел отношения к гибели итальянского фоторепортера. Он напомнил, что бывший посол Италии в Украине Фабрицио Романо подтвердил в суде, что в 2014 году официально предупреждал всех граждан Италии об опасности посещения зоны конфликта в Славянске.

"Роккелле погиб, поехав на Донбасс нелегально. Мы ждем от правительства Италии демонстративных шагов, которые покажут заинтересованность в решении этого кризиса. Я хотел бы получить официальную информацию от посольства, чтобы понять, как в Италии разбираются с теми итальянскими гражданами, кто незаконно воюет на стороне сепаратистов на украинском Донбассе", - подчеркнул Аваков.

Как сообщалось, 12 июля итальянский суд приговорил к 24 годам лишения свободы нацгвардейца Маркива, признав его виновным в содействии умышленному убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли в 2014 году. Суд приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы, хотя обвинение просило о 17 годах заключения.

В тот же день министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что это решение суда будет обжаловано.