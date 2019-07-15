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16:54 15.07.2019

Киев планирует до 2024г обеспечить жильем 1,9 тыс. участников АТО

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Киев планирует до 2024г обеспечить жильем 1,9 тыс. участников АТО

Киевская горгосадминистрация (КГГА) распоряжением №1204 одобрила Концепцию обеспечения жильем киевлян – участников антитеррористической операции, членов семей погибших (умерших) киевлян-участников АТО, сообщила пресс-служба КГГА в понедельник.

"…Срок реализации этой концепции – до 2024 года. За эти шесть лет планируется обеспечить жильем 1880 чел. из числа указанных категорий, что составляет 63% от их общего количества по состоянию на 31 декабря 2018 года", - говорится в сообщении.

Согласно ему, концепцией предусмотрено несколько механизмов решения жилищного вопроса для участников АТО. В частности, это строительство (приобретение) жилья за счет субвенции из госбюджета; компенсация 50% стоимости жилья для нуждающихся в улучшении жилищных условий и согласившихся оплатить 50% стоимости жилья; строительство на основе создания жилищно-строительных кооперативов участников АТО и ряд других.

Таким образом, финансирование будет осуществляться за счет государственного и местных бюджетов в пределах ассигнований, предусмотренных на соответствующий год, благотворительных фондов, международной технической и финансовой помощи, а также других источников, не запрещенных законодательством.

"В конце прошлого года на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, насчитывалось 2797 участников антитеррористической операции, 151 чел. с инвалидностью из числа участников антитеррористической операции, 35 членов семей погибших (умерших) участников АТО. В течение 2015-2018 гг. сохраняется в целом положительная динамика как приобретения квартир за счет бюджета Киева (учитывая приобретенные, но не врученные в 2018 году), так и размера субвенций из государственного бюджета Украины", - цитируется в сообщении заместитель главы КГГА Александр Спасибко.

Теги: #жилье #кгга #ато
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