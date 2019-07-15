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16:05 15.07.2019

МВД Украины возобновило розыск Иванющенко

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МВД Украины возобновило розыск Иванющенко

Министерство внутренних дел Украины возобновило розыск бывшего соратника экс-президента Украины Виктора Януковича, депутата от "Партии регионов" Юрия Иванющенко.

Соответствующая информация содержится на сайте МВД в разделе "Лица, которые скрываются от органов власти" в категории "Лицо, которое скрывается от органов прокуратуры".

Согласно указанным данным, Юрий Владимирович Иванющенко исчез в Киеве. Датой его исчезновения указано 15 декабря 2014 года.

Как сообщалось, 3 июля интернет-издание "Украинская правда" сообщило, что МВД сняло с розыска Иванющенко. По информации интернет-издания, информация о его розыске исчезла из базы министерства, хотя на прошлой неделе он еще числился в перечне лиц, скрывающихся от органов власти.

В свою очередь, в Национальной полиции Украины подтвердили, что Иванющенко снят с розыска на основании информации из прокуратуры Одесской области. "В начале июня мы получили постановление прокуратуры области о закрытии уголовного производства в отношении указанного гражданина. По закону это автоматически влечет за собой внесение изменений в розыскных баз и снятия с розыска", - рассказал спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

Вместе с тем, по словам правоохранителей, они выяснили о якобы отмене закрытия уголовного производства в отношении Иванющенко. "20 июня мы направили запрос в прокуратуру Одесской области и в Генеральную прокуратуру на переподтверждение. 25 июня прокуратура Одесской области направила официальный документ (копию постановления), в котором указано о принятом решении о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием состава преступления в действиях этого гражданина", - рассказал спикер Нацполиции.

"Соответственно, 27 июня карточка розыска была прекращена на основании первичных, а также переподтверждающих документов о закрытии производства", - сообщил Тракало.

В полиции рассказали, что могут возобновить розыск в случае получения нового поручения и соответствующего постановления прокуратуры. "Если к нам поступит соответствующее поручение с постановлением об объявлении в розыск этого лица, оперативными подразделениями начнется его розыск, а информация будет внесена в соответствующие учетные базы", - подчеркнул он.

В прокуратуре Одесской области сообщили, что закрыли дело против Иванющенко в апреле 2019 года. Среди причин прокуратура назвала отмену Конституционным судом статьи о незаконном обогащении, а также обязательства судов закрыть дело в той части, которая касалась "рейдерства" одесского рынка. В прокуратуре также подтвердили, что направили решение о закрытии дела "в компетентные органы, которые занимались розыском подозреваемого".

В то же время правоохранители утверждают, что якобы "сейчас идет досудебное расследование по факту возможного вымогательства права на имущество и завладения бюджетными средствами".

5 июля пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что замгенпрокурора 3 июля отменил постановление прокурора прокуратуры Одесской области о закрытии уголовного производства по подозрению Иванющенко в совершении уголовных преступлений.

Также Сарган проинформировала, что главе Национальной полиции Украины направлено письмо о возобновлении розыска Иванющенко и Аврамова. "Теперь следим за сайтом МВД в рубрике "розыск", - добавила пресс-секретарь генпрокурора.

Теги: #розыск #мвд #иванющенко
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