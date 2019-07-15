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16:04 15.07.2019

Информация о минировании 5 вузов в Харькове не подтвердилась - полиция

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Информация о минировании 5 вузов в Харькове не подтвердилась - полиция

 Полиция закончила проверку 5 харьковских вузов и прилегающей территории, по результатам которой никаких взрывных устройств не обнаружено.

"Специалисты обследовали 6 200 кв. метров помещений и более 1 000 кв. метров прилегающей территории объектов, эвакуировали 900 граждан. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сведения о происшествии внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений Киевского и Шевченковского отделов полиции Харькова.

Как сообщалось, ранее в понедельник в полицию поступила информация о том, что в вузах, расположенных на проспекте Науки, улице Маршала Бажанова, Сумской и площади Конституции в Харькове, заложена взрывчатка.

Теги: #полиция #вузы #харьков #минирование
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