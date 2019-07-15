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14:16 15.07.2019

Москалькова обсудит вопрос возможности допуска к удерживаемым в РФ украинцам независимых врачей для обследования – Денисова

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Москалькова обсудит вопрос возможности допуска к удерживаемым в РФ украинцам независимых врачей для обследования – Денисова

 Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и российский омбудсмен Татьяна Москалькова договорились о рассмотрении Россией возможности предоставления доступа независимых врачей к удерживаемым в РФ под арестом или в заключении украинским гражданам с целью оказания им медицинской помощи.

"Мы договорились о том, что госпожа Москалькова обсудит вопрос возможности предоставления независимых врачей для того чтобы обследовать наших граждан", - сказала Денисова после встречи с Москальковой в понедельник в Киеве.

Украинский омбудсмен отметила, что они с российской коллегой обсудили ситуацию со здоровьем удерживаемых в местах ограничения или лишения свободы в России граждан Украины Эдема Бекирова, Павла Гриба, Владимира Балуха, Евгения Панова, Владимира Дудки и Станислава Клыха.

"Есть разные мнения относительно необходимости оперативного хирургического вмешательства", - сказала Денисова.

"Касательно наших моряков, которые находятся в (московском СИЗО – ИФ) "Лефортово", Сороки, Эйдера и Артеменко, которые нуждаются в дополнительной медицинской поддержке. Она им будет обеспечена", - сообщила украинский омбудсмен.

Кроме того, она сообщила, что за состоянием здоровья украинца Юрия Будзыло будет осуществляться контроль, поскольку у него сахарный диабет.

В свою очередь российский омбудсмен отметила, что речь идет о возможности приглашения независимых врачей в случае расхождения позиций медиков или оспаривания родственниками заключения врачей.

Российские силовики 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМСУ, направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Находившимся на кораблях 24 украинцам, среди которых двое - сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), было предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (часть 3 статьи 322 УК РФ).

В числе арестованных оказались командиры буксира "Яны Капу" Олег Мельничук, бронекатера "Никополь" - Богдан Небылица, бронекатера - "Бердянск" Роман Мокряк, дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины - Владимир Лисовой; сотрудники СБУ Андрей Драч и Василий Сорока; члены экипажей Денис Гриценко, Юрий Безъязычный, Вячеслав Зинченко, Евгений Семидоцкий и Андрей Шевченко, Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варымез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиб, Владислав Костышин, Сергей Попов, Андрей Артеменко и Андрей Эйдер. Все они находятся под арестом в Москве.

Все моряки заявили российскими следствию, что являются военнопленными.

Теги: #омбудсмен #денисова #москалькова
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