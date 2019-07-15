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13:20 15.07.2019

Решение итальянского суда по гвардейцу Маркиву вредит отношениям Украины и Италии – Аваков

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Решение итальянского суда по гвардейцу Маркиву вредит отношениям Украины и Италии – Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудил с послом Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа приговор итальянского суда военнослужащему Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву.

"Встретился с послом Италии Ла Чечилиа. Довел позицию Украины: позорное, несправедливое решение суда Павии по гвардейцу Маркиву вредит отношениям стран", - написал Аваков на своей странице в микроблоге Твиттер в понедельник.

"Требуем ясных шагов по решению проблемы. Для этого договорились продолжить совместные консультации", - добавил министр.

Как сообщалось, 12 июля итальянский суд приговорил к 24 годам лишения свободы нацгвардейца Маркива, признав его виновным в содействии умышленному убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли в 2014 году. Суд приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы, хотя обвинение просило о 17 годах заключения.

В тот же день министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что это решение суда будет обжаловано.

Теги: #италия #посол #маркив #мвд #аваков
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